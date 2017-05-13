Menemen İlçe Stadı yenileniyor

Erkan Kart- Sezonun bitmesinin ardından 1200 kişi kapasiteli İlçe Stadı'nı 5000 bin kişi kapasiteye çıkarmak için kolları sıvayan Menemen Belediyesi, tesisin yeni projesini devreye soktu. Askeriye tarafından bulunan kapalı tribünde yıkım çalışmaları başlarken, yeni statta 210 kişilik VIP, 100 kişilik protokol ve 84 kişilik basın tribünü yapılacak. Kapalı tribünde 1826 kişilik de seyirci kapasitesi oluşturulacak. Yeni maraton tribünü de yenileyecek olan stadın, toplam 2383 kişilik koltuğu monte edecek. Maratonda 250 kişi kapasiteli misafir tribünü de inşa edilecek. Betonarme ve prefabrik yapıdan oluşan yeni tribünlerin 3 ayda tamamlanacağı ve stadın 2017-2018 sezonuna yetişeceği belirtildi. Menemen Belediye Başkanı ve Menemen Belediyespor onursal Başkanı Tahir Şahin, daha önce yaptığı açıklamada, Büyük Menemenspor ve taraftarlarına yakışır bir stadı önümüzdeki sezona yetiştirerek iç saha seyirci avantajını ve Menemen halkının tamamen doldurarak destek olacağı modern bir stadı, Menemen'e, taraftarlarımıza, camiamızın hizmetine sunup, kalıcı bir eseri daha hayata geçireceğiz. diye konuşmuştu.
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