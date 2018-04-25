Olaylı derbi için karar belli oldu

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı kaldığı yerden seyircisiz oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları, tribünler ve koridorlardaki olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını verdi. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan toplantıdan Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz oynanması kararı çıktı.

Tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı kaldığı yerden seyircisiz 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak.