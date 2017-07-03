Ozan'ı Altınordu istedi, Denizlispor aldı

Türkiye 1'inci Ligi ekiplerinden Denizlispor'un iç transferde yeniden anlaştığı golcü Ozan Yasin'in, Altınordu'nun kapısından döndüğü ortaya çıktı

Sezon biter bitmez Ozan'la temasa geçen Altınordu yönetimi, gurbetçi oyuncuyu 21 Haziran'da Kuşadası'na davet edip kamp merkezini gezdirdi, olumlu bir görüşme yaptı. Ancak futbolcunun bir gün sonra Denizlispor'la sözleşmesini uzattığı yönünde çıkan haber, şok etkisi yarattı. Kırmızı lacivertliler, genç santrforu arayarak durumunu sordu. Ozan, "Ben alacağımı tahsil etmek için Denizlispor yönetimiyle masaya oturdum. Fotoğraf çekildi ama kesinlikle imza atmadım" yanıtını verdi.



25 yaşındaki santrforun, "Denizlispor yönetimi, geçen sezondan kalan alacağımı haziran ayı sonuna kadar ödeme sözü verdi. Paramın yatmasını bekleyeceğim" sözleri üzerine Altınordulu yöneticiler beklemeye geçti. Denizlispor'un, geçtiğimiz günlerde Ozan Yasin'e olan borcunu ödemesi üzerine İzmir ekibi, transferden umudunu kesti.



Golcü Hasan Kabze ile yollarını ayırdıktan sonra Ozan Yasin'i de elinden kaçıran kırmızı lacivertliler, alternatif isimlerini gündemine aldı. Altınordu, geçen sezon da talip olduğu 2'nci Lig'e düşen Bandırmaspor'un golcüsü Atabey Çiçek'i renklerine bağlamak için kulübüyle temaslara başladı.