Pınar Karşıyaka'da 4'te 4 hedefi

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Biletler tam 20, öğrenci 10 TL'den satılacak.
Pınar Karşıyaka, ligde 16 maçta 10 galibiyetle haftaya 6'ncı sırada başlarken 7 galibiyete bulunan Gaziantep Basketbol ise play off mücadelesi veriyor. Yeşil kırmızılı ekip, ilk haftadaki Banvit randevusu haricinde bu sezon evinde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanma başarısı gösterdi.
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