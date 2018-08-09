Pınar Karşıyaka'da Çıvgın'dan iddialı imza

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, geçtiğimiz haftalarda antrenörlük görevine getirilen Özhan Çıvgın'la resmi sözleşme imzaladı

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki imza törenine Başkan Turgay Büyükkarcı, yönetimden Ziyanur Hasbay ve Genel Menajer Selim Çınar da katıldı. Kötü geçen 2 sezondan sonra basketbolda ekol olan Karşıyaka'da yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen Başkan Turgay Büyükkarcı, "Hem takım hem kulüp anlayışına paralel olarak daha Türkiye Basketbol Federasyonu açıklamadan 6 yabancıyla değil 5 yabancıyla anlaşacağımıza, yerli hoca görevlendirip altyapıya önem vereceğimize karar verdik. Bu bağlamda Özhan Çıvgın hocamızla anlaştık. Türk basketbolunun parlayan isimlerinden biri. Karşıyaka uzun süreli çalıştığı antrenörlerle başarılı oldu. Başarılı bir sezon geçireceğimize inancımız tam" dedi.

Heyecan verecek bir takım kurduklarını belirten Turgay Büyükkarcı, "Karakterli yabancılar aldık. Geçen sezon yabancı oyunculardan saha içinde disiplinsizlik sıkıntıları yaşamıştık. Bizim için önemli olan armamızın iyi temsil edilmesi. DJ Kennedy ve Jarrod Jones iyi oyunculardı ama takımın saha içi ve dışında sıkıntıları vardı. Bu sezon çok iyi bir yerli kadromuz var. Takımdan çok umutluyum. Sporcu davranışı ve ahlakı önemli. En iyi oyuncu bile gelse kulüp kriterlerine uymadığı sürece bu takımda yeri olmaması lazım. Play-Off hedefinin çok üzerinde bir kadro kurduk. Yeni bir hikaye yazacağız. Altyapıda da çok iyi bir hamle yapıp Türkiye'nin en iyi altyapısını kuracağız. Uzun vadeli bir çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

Büyükkarcı, "Bu takımın kurulmasında bizi madde-manevi 20 yıldır destekleyen Pınar'a çok teşekkür etmek lazım. Ülkemizin bulunduğu bu ortamda bize hem bu sene için hem de önümüzdeki seneler için destek veren Yaşar Holding oldu. Birçok kulüp sponsorsuzluktan kapanıyor. Bu sene ve önümüzdeki 5 sene destek vermeye devam edecekler. Geçen sezonun borçlarını ödemeye destek oldular. Birlikte daha iyi yerlere geleceğiz" şeklinde konuştu. Büyükkarcı'ya kendisiyle ilgili sözleri için teşekkür eden Özhan Çıvgın, "Karşıyaka her antrenör için heyecan verici bir kulüp. Böyle bir teklif geldiği zaman hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Hem kendi hedeflerim hem kulübün hedefleri için doğru yerdeyim. İyi bir kadro kurduk. İnşallah özlenen Karşıyaka'yı herkese izlettireceğiz" dedi.

Ekonomik koşullarda en iyi kadroyu kurduklarını belirten Çıvgın, "Türkiye'de 2 yıldır oynamadığımız Play-Off'u oynamak ve girebileceğimiz en üst sıradan Play-Off'a girmek, Avrupa'da da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yapımıza uyan yabancıları aldık. Walker'la Büyükçekmece'de 2 sene birlikte çalıştık. Ne istediğimi bilen bir oyuncu. Sek Henry İsrail Ligi'nde MVP oldu. Daha önceden takip ettiğim bir isim. Tayfun Erülkü'yle de önceden çalıştık. Genç, potansiyelli bir isim. Gailius, Euroleague seviyesinde basketbol oynamış bir oyuncu, zekasıyla basketbol bilgisiyle bize faydalı olacak. İlkan'la geçen sezon beraber çalıştım. Olgunlaşan oyun yapısıyla bize faydalı olacak. Egemen'i kadroda tutmayı çok istiyorduk. Marei 2 senedir Almanya'da oynuyordu, basketbol zekası çok yüksek. Türkiye'ye gelmesi önemli. Son transferimiz Campbell üniversite döneminde NBA potansiyeli yüksek bir oyuncuydu. Ufak bir sakatlıktan sonra geçen seneyi çok iyi geçirdi" diye konuştu.

"Bu takımda Türk oyuncuların mutlaka iyi seviyede rolleri olacak" diyen Çıvgın, "Hem onların gelişimine açık bir ortam olacak hem de A Milli Takım seviyesine getirecek çalışmalar yapacağız. Karşıyaka taraftarı heyecan verici bir taraftar. Buraya rakip olarak gelmek çok sıkıntılı. Rakip olarak gelirken konsantre olmak çok kolay olmuyor. Şimdi o çekindiğim gücü arkamda hissedeceğim. Taraftarla beraber istediğimiz hedeflere yürüyeceğiz. Yabancı bir ortama geldim ama yabancı hissetmedim. Başkanımız, Genel Menajer Selim Çınar'ın bana büyük desteği oldu. Tertemiz bir sayfa açtık. Yeni bir kimyayla, buranın heyecanını daha fazla hissedecek oyuncularla yola çıktık. Transferde tek taraflı bakmayıp Karşıyaka'ya yakışır ve mücadele gücü yüksek bir takım kurduk" dedi.

SALON YETMİYOR

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "İzmir'de uluslararası organizasyon yapacak iyi bir basketbol salonu yok" dedi.

Mevcut salonlarıyla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını belirten Büyükkarcı, "Karşıyaka, Ege ve Akdeniz'in Süper Lig'deki tek basketbol takımı. Avrupa oynayan tek takım. Çok derin kökleri var ama oynayabileceği modern bir salonu yok. Mevcut salonumuzda sorunlarımız var. Parke artık sistire yapılamayacak aşamada. Skorbordumuzu kendimiz değiştiriyoruz. Salonumuz biraz bakımsız ve bize yetmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği 10 bin kişilik yeni salonumuzu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu salon hayata geçerse hem önümüzdeki 20 yıl gelir kaynağımız olacak hem de uluslararası organizasyonlar alacağız. Karşıyaka final maçını açık havada bile onbinlerce kişinin seyrettiği bir kulüp. Salon konusu ilgililerin biraz daha üzerinde durması gereken bir konu" açıklamasını yaptı.