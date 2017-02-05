Pınar Karşıyaka'nın yenilmezlik serisi bitti

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Gaziantep Basketbol'a evinde 92-79 mağlup olan Pınar Karşıyaka'da hem 3 maçlık galibiyet, hem de iç sahadaki 6 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

Bu sezon ligde iç sahada ilk ve tek mağlubiyetini ilk hafta Banvit karşısında alan Pınar Karşıyaka, daha sonra evinde üst üste oynadığı 6 müsabakayı kazanmıştı. Gaziantep Basket yenilgisine rağmen 17 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyetle play off hattındaki yerini koruyan yeşil kırmızılılarda Antrenör Nenad Markovic, kazanmayı hak etmediklerini söyledi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada kaybettikleri Kataja ve Le Mans maçlarının bu karşılaşmaya benzediğini belirten Markovic, 'Hala evimizde ne yapmamız gerektiğini neden anlamadığımıza anlam veremiyorum. Rakibimizin dış şutlarda etkili bir takım olduğunu biliyorduk ama buna cevap veremedik' dedi.

Pınar Karşıyaka'da Gaziantep Basketbol maçında ayak bileğinden sakatlanıp oyuna devam edemeyen Ponitka'nın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play off ilk sınavında Fraport Skyliners'a karşı forma giyip giyemeyeceği belirsiz.



Altuğ- Büyükkarcı buluştu



Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı ve şube yönetiminin ana yönetimdeki 11 üyenin imzasıyla görevden alınmasıyla gerilen Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ, önceki gün Büyükkarcı'yla bir araya geldi. Görüşmeye diğer yöneticiler de katıldı. Kulüpte tek kasa sisteminin ardından yaşanan tartışmalarla davalık hale gelen Altuğ ve Büyükkarcı, buluşmada sorunları ve aralarındaki tartışmaları masaya yatırdı. Başkan Altuğ, görüşmenin ardından maçı protokolde izlerken ana yönetimdeki üyeliğinden ayrılmayan Büyükkarcı ise eski şube yöneticileriyle birlikte VIP tribünde oturdu.

