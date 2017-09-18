Pınar Karşıyaka o turnuvadan çekildi

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi sakatlık problemleriyle boğuşan Pınar Karşıyaka, Bursa'da 20-23 Eylül tarihlerinde katılacağı bildirilen geleneksel Cevat Soydaş Turnuvası'ndan çekildi

Bursa'daki organizasyonda 21 Eylül'de PAOK, 22 Eylül'de Gaziantep Basketbol'la karşılaşıp 23 Eylül'de ise sıralama maçlarına çıkması gereken Kaf-Kaf, Waters ve DJ Kennedy gibi oyuncularının sakatlıkları nedeniyle turnuvaya katılamama kararı aldı.





FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Eylül'de çıkacağı ilk eleme sınavına kadar İzmir'de antrenmanlarını sürdürecek Karşıyaka, bu periyotta özel maç ayarlamaya çalışacak. Şimdiye kadar oynadığı özel karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 yenilgi alan Kaf-Kaf, geçen hafta Slovenya'da oynaması gereken Nizhny Novgorod maçını da sakatlıklar yüzünden iptal etmişti. Transfer yasağının ilk taksidini Yaşar Holding'in desteğiyle yatıran yönetim, kadroya eylül ayı maaşlarını ödeyebilmek için para arayışında.