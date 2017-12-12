Pınar Karşıyaka, transfer arayışında

Basketbolda transfer yasağını geçen hafta Yaşar Holding'in mali desteğiyle kaldıran Pınar Karşıyaka, kadrosunu takviye edebilmek için arayışta

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde düşme hattına demir atan kadrosunda 4 yabancı kalan ve bir an önce yabancı guard ve pivot transferini sonlandırmaya çalışan Yeşil-kırmızılı ekip, eski pivotu Colton Iverson, 1'inci Lig'de Bahçeşehir Koleji'nden ayrılan uzun forvet Davon Jefferson, geçen sezon Muratbey Uşak'ta forma giyen kısa forvet Shaq Mckissic ve Darüşşafaka'da kadro dışı olan pivot Oğuz Savaş'ı gündemine aldı. Geçen sezon ülkemizde Gaziantep'te oynayan ve Bahçeşehir formasıyla 5 maça çıkıp ayrılan 31 yaşında, 2.04 boyundaki Jefferson'un anlaşmaya en yakın aday olduğu öğrenildi.



Karşıyaka'da 2015-16'da Euroleague sezonunda forma giydikten sonra Maccabi Tel Aviv'e satılan Iverson, sakatlığı nedeniyle 5 aydır kulüpsüz kaldı. Iverson'un aylık 85 bin dolar maliyetinin olduğu, bu nedenle transferin zora girdiği öğrenildi. Karşıyaka, sezon başında transfer olduğu Gran Canaria'dan ayrılan 27 yaşında, 1.96 boyundaki Mckissic'e ise 150 bin dolar önerdi. Türkiye'den başka talipleri olan oyuncu teklifi düşünme aşamasında. Mckissic'in transferinin de zor olduğu belirtildi. Kariyerinde 9 sezon Fenerbahçe, 2 sezon Darüşşafaka forması giyen 30 yaşında, 2.13 boyundaki milli pivot Oğuz'un da yüksek maliyeti transferi zora sokuyor.