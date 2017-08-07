Rüzgar sörfü: Slalom Türkiye Ligi

Türkiye Yelken Federasyonu ile İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen Slalom Türkiye Ligi'nde üçüncü ayak mücadelesi 62 sporcunun katılımıyla Göztepe Kulübü Rüzgar Sörfü şubesi ev sahipliğinde Urla Torasan'da gerçekleştirildi.Kaynak: AA
Ligin dördüncü ve son ayağı olan Türkiye Slalom Şampiyonası 17-20 Ağustos'ta Çeşme Alaçatı’da Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü’nde yapılacak.
Urla'daki yarışlarda kategorilerinde dereceye girenler şöyle:
Kadınlar: 1. Fulya Ünlü, 2. Çağla Kubat Diaz, 3. Deniz Demirmasal
Erkekler: 1. Ertuğrul İçingir, 2. Erkan Morgan, 3. Süha Kavi
Genç kızlar: 1. Yağmur Güneri, 2. Nazlı Deniz Ürenli, 3. İpek Kaçan
Genç erkekler: 1. Ali Maga, 2. Kutay Levent, 3. Toprak Ege Hazer
Masterlar: 1. Tayfun Önür, 2. Ali Sinan Gerzile, 3. Özfer Uralp
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