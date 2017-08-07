Rüzgar sörfü: Slalom Türkiye Ligi

Rüzgar sörfünde Slalom Türkiye Ligi üçüncü ayak mücadelesi, İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleştirildi

Rüzgar sörfü: Slalom Türkiye Ligi
Türkiye Yelken Federasyonu ile İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen Slalom Türkiye Ligi'nde üçüncü ayak mücadelesi 62 sporcunun katılımıyla Göztepe Kulübü Rüzgar Sörfü şubesi ev sahipliğinde Urla Torasan'da gerçekleştirildi.

Ligin dördüncü ve son ayağı olan Türkiye Slalom Şampiyonası 17-20 Ağustos'ta Çeşme Alaçatı’da Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü’nde yapılacak.

Urla'daki yarışlarda kategorilerinde dereceye girenler şöyle:

Kadınlar: 1. Fulya Ünlü, 2. Çağla Kubat Diaz, 3. Deniz Demirmasal

Erkekler: 1. Ertuğrul İçingir, 2. Erkan Morgan, 3. Süha Kavi

Genç kızlar: 1. Yağmur Güneri, 2. Nazlı Deniz Ürenli, 3. İpek Kaçan   

Genç erkekler: 1. Ali Maga, 2. Kutay Levent, 3. Toprak Ege Hazer

Masterlar: 1. Tayfun Önür, 2. Ali Sinan Gerzile, 3. Özfer Uralp

 

Kaynak: AA
Önceki Haber
Düğünde maganda kurşunu can aldı: 1 ölü, 4 yaralı
Sonraki Haber
Bodrum'da Anadolu Ateşi rüzgarı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.