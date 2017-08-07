Rüzgar sörfü: Slalom Türkiye Ligi

Rüzgar sörfünde Slalom Türkiye Ligi üçüncü ayak mücadelesi, İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleştirildi

Türkiye Yelken Federasyonu ile İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen Slalom Türkiye Ligi'nde üçüncü ayak mücadelesi 62 sporcunun katılımıyla Göztepe Kulübü Rüzgar Sörfü şubesi ev sahipliğinde Urla Torasan'da gerçekleştirildi.



Ligin dördüncü ve son ayağı olan Türkiye Slalom Şampiyonası 17-20 Ağustos'ta Çeşme Alaçatı’da Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü’nde yapılacak.



Urla'daki yarışlarda kategorilerinde dereceye girenler şöyle:



Kadınlar: 1. Fulya Ünlü, 2. Çağla Kubat Diaz, 3. Deniz Demirmasal



Erkekler: 1. Ertuğrul İçingir, 2. Erkan Morgan, 3. Süha Kavi



Genç kızlar: 1. Yağmur Güneri, 2. Nazlı Deniz Ürenli, 3. İpek Kaçan



Genç erkekler: 1. Ali Maga, 2. Kutay Levent, 3. Toprak Ege Hazer



Masterlar: 1. Tayfun Önür, 2. Ali Sinan Gerzile, 3. Özfer Uralp





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