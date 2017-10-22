Şampiyon Ümit Ülkü'ye destek

Otomobil sporlarında 9 kez şampiyonluğa ulaşan milli pilot Ümit Ülkü'ye Almanya'dan destek geldi

Şampiyon Ümit Ülkü'ye destek
Hockenheim'de düzenlenen Porsche Sports Cup öncesinde dünya şampiyonu ünvanlı profesyonel Türk boksör Fırat Arslan, piste gelerek Ümit Ülkü'yü ziyaret etti. Ümit Ülkü'ye başarılar dileyen Arslan, "Değerli dostum Ümit, benim gibi ülkemizin adını dünyaya duyurmak için elinden geleni yapan önemli bir sporcudur. Şampiyonluk tecrübesiyle bu yarışta da hepimizi gururlandıracağına eminim" dedi. Ümit Ülkü ise Türkiye'yi bir kez daha başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadığını belirterek. "Şampiyon boksörümüzün antrenmanlarına ara verip buraya kadar gelerek beni desteklemesi ise ayrı bir motivasyon sebebi oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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