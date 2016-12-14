Son 4 yılın şampiyon takımı hükmen yenik sayıldı çünkü...

Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nde son 4 yılın şampiyonu Konak Belediyespor'un, önceki hafta evinde 6-1 kazandığı İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor maçında yaş statüsüne uymaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı

Kadınlar Ligi Statüsü'nün 16'ncı maddesine göre müsabaka listesine 2002 doğumlu en fazla 2 isim yazdırması gereken Konak Belediyespor, bu tarihte doğan 3 futbolcuyu kadroya alarak kural ihlali yaptı. Mavi beyazlılarda, 2002 doğumlulardan Melike Dinçel ilk 11'de sahaya çıkarken, Cansu Gürel 70'inci dakikada oyuna girdi. Burçak Erdoğan ise yedek bekledi.



Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), 12 Aralık'taki kararında, "Konak Belediyespor'a, yaş ihlali yaparak talimatlara aykırı hareketi nedeniyle 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verilmesi kararlaştırılmıştır" açıklamasını yaparken, Yönetici Aslı Karataş'a da 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Takımın eski futbolcusu olan Karataş, 4 Aralık'ta oynanan İlkadım karşılaşması öncesi kulüpten ayrıldığını ve konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi. AFDK, tedbirli olarak savunmasını istediği futbolcu Cansu Gürel'e ceza vermezken, Teknik Direktör Ali Alanç ise Tahkim Kurulu'na itiraz edeceklerini söyledi.



Hatanın esame listesinden kaynakladığını ifade eden Alanç, "18 kişilik kadroya 2002 doğumlu 2 futbolcu yazmamız gerekiyordu, bunu unutup 3 isim yazdık. Melike ve Cansu'yu oynattık, ancak Burçak kulübede değil, tribündeydi. Sadece ismi listedeydi. Herhangi bir usulsüzlük yapmadık. Kadınlar 3. Ligi'nde 2002 doğumlu 4 futbolcu oynatılabiliyor. U19 Ligi'nde 2002 doğumlu oynatamıyorsunuz. Böyle saçma statü mü olur? Bizimkisi bilinçsizce yapılmış bir hata oldu. Rakip güçsüz olduğu için gençler şans bulsun istedik. Ancak giden 3 puanı telafi edecek güçteyiz" diye konuştu.