Tire evinde farklı yenildi: 0-5

Erkan Kart-Tire 1922, Play off şansını sürdürebilmek için büyük umutlarla çıktığı Erbaaspor karşılaşmasını hiç ummadığı şekilde farklı kaybetti 0-5. Oyunun başında yakaladığı 2 net gol pozisyonunu Hakanla ve Gökhan'la değerlendiremeyen ve daha sonrasında son derece tutuk bir oyun sergileyen kırmızı beyazlılar, evinde güçlü rakibine 5-0’lık skorla teslim olup, Play-Off umutlarını eritti.
Maç dakikaları:
9. Dakikada Doğan’ın pasıyla buluşan Gökhan’ın şutu son anda rakibe çarpıp kornere çıktı.
13. Dakikada Hakan Yağmurkaya’nın soldan orta şut karışımı vuruşunu kaleci Çağrı iki hamlede kontrol etti.
13. Dakikada Sinan üst üste girdiği 2 net gol pozisyonundan yararlanamadı.
14. Dakikada Kudret’in sol çaprazdan sert şutunu kaleci Ömer son anda kontrol etti.
20. Dakikada sağ kanattan gelişen Erbaaspor atağında Furkan’ın ortaladığı topla buluşan Kudret’in plasesi kaleci Ömer’in sağından filelere gitti 0-1.
29. Dakikada Erdinç’in ceza alanı önünden savurduğu sert şut üstten auta çıktı.
36. Dakikada Muhammed’in füzesi üst direkte patladı.
43. Dakikada sol kanattan Osman’ın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Doğan'ın yerden şutunda keleci Ömer’in müdahalesine rağmen top kollarının arasından filelere gitti: 0-2. İlk yarı, Erbaaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile kapandı.
İkinci yarıda da etkili olan taraf konuk ekip Erbaaspor oldu.
Rüzgarı arkasına alan konuk ekibin golleri yağmur gibi geldi.
54. Dakikada Sinan’ın sağ çaprazdan şutunu kaleci Ömer yatarak önledi.
59. Dakikada Muhammed’in mükemmel pasıyla buluşan Doğan fileleri bir kez daha havalandırdı 0-3.
67. Dakikada soldan Kudret’in ortaladığı topu iyi takip eden Sinan bu kez ağları havalandırdı:0-4.
75. Dakikada Kudretin, ceza alanı sol çaprazından sert vuruşunda top bir kez daha Tire filelerine gitti ve bu gol skoru belirledi. 0-5.
STAT: Tire 4 Eylül
HAKEMLER: Barkın Kara***, Turhan Akbaş**, Kadir Beyaz***
TİRE 1922:Ömer*, Ramazan* (78 Egemen*), Furkan Tuşik*, Emre*, Gökhan*, Erdinç*, Furkan M. Tuncer* (46 Melih*), Hakan Yamurkaya* (46 Güner*), Kadir*, Doğan*, Cemal*
ERBAASPOR: Çağrı***, Serkan***, Rıdvan***, Berk***, Sinan****, Doğan**** (76 Özcan**), Furkan*** (62 Emre), Muhammed***, Osman***, Kudret**** (80 Hakan**), Onur***
SARI KARTLAR: Erdinç (Tire 1922)
GOLLER: Dk 20 ve 75 Kudret, 43 ve 59 Doğan, 67 Sinan
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