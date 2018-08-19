Türkiye'ye tarihinin ilk gümüş madalyasını kazandırdı

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletindeki performansıyla Türkiye'ye tarihinin ilk gümüş madalyasını kazandıran milli cimnastikçi İbrahim Çolak, daha önceki iki finalde tecrübesizliğinden dolayı madalyayı kaçırdığını ancak ısrarla çalışarak ikinci olmayı başardığını söyledi

İbrahim Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Avrupa Şampiyonası'nda bireysel alet finallerinin gerçekleştiği son günde kendisini çok iyi hissettiğini dile getirdi.

Heyecanlı olmasına rağmen kendisini kontrol etmeyi başardığını anlatan İbrahim Çolak, şöyle konuştu:

"Sadece çıkıp her zaman yaptığımı yaparsam güzel şeyler olacağını biliyordum, onu yapmaya çalıştım ve sonucu da güzel oldu. Gümüş madalya kazandım, aslında serimi bitirdikten sonra bir sekme yaptım geriye doğru ve acaba 'üçüncü yaparlar mı' diye düşündüm. Üçüncü olsaydım bu kadar çok sevinemeyecektim."

İbrahim Çolak, halka aletinde birinci olan Yunan sporcu Eleftherios Petrounias'ın çok iyi bir sporcu olduğunu belirterek, "Benden 5 yaş büyük. Onu geçmeyi düşünüyordum. Hatta yarışmadan önce ısınmada başarılar diledi ve 'İngiliz'i geçmen lazım' dedi 'ama 'beni sakın geçme' dedi. Sonra şaka olduğunu söyleyip, 'en iyisini yap' dedi." ifadelerini kullandı.

"İsyan etmeden çalıştım"

Yarışma sırasında kendisini çok iyi hissettiğini aktaran İbrahim Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce Avrupa Şampiyonası'ndaki iki finalimde, tecrübesizliklerimden dolayı madalyayı kaçırmıştım. Çok üzüldüm ama şunu öğrendim, pes etmememiz gerekiyor. Birinci olmadı, ikinci olmadı ama üçüncüsünde tarihte ilk gümüş madalyayı kazandım. Sabretmekle oldu bu, isyan etmeden kendimi geliştirmeye çalıştım. Eksiklerimin üzerine gittim ve sonucu da güzel oldu. Çok mutluyum gerçekten."

Sırada Dünya Şampiyonası var

İbrahim Çolak, önlerinde Dünya Kupası mücadelelerinin ardından Dünya Şampiyonası olduğunu aktararak, hiç tatil yapmadan antrenmanlara devam ettiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"4 gün tatil yaparsam, bu beni 1 ay geriye atacak. Bunu bildiğim için tatilde, bayramda bile bir yolunu bulup antrenman yapmam gerekiyor. Onu da antrenörümle ayarlayacağız. Bayramdan yaklaşık 1 ay sonra Fransa'da Dünya Kupası var. Orada geçen yıldan öğrendiğim kadarıyla güzel bir yarışma oluyor. Neredeyse Dünya Şampiyonası gibi. Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nı güzel geçirdik şimdi sırada Dünya Şampiyonası var. Hepimiz çok hazırız. Bu Avrupa Şampiyonası'nda yaptığımız hataları orada yapmayacağımızı düşünüyorum. Eğer her zaman yaptığımız gibi yarışırsak dünyada ilk 12 takım içine bile girebiliriz."

Milli sporcu, geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda 5. olduğunu, bu yıl ise madalya alma hedefinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.