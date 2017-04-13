Vural'ın hedefi 7 maçta 18 puan

TFF 1'inci Lig'de gelecek hafta deplasmanda Bandırmaspor'la karşılaşacak Göztepe'de Teknik Direktör Yılmaz Vural rotasını belirledi. Tecrübeli teknik adam kalan 7 maçın 6'sını kazanmaları halinde Süper Lig'e direkt çıkacaklarını söyledi.

Bu sezon Süper lig'e yükselme barajının düştüğünü ifade eden Vural, 'Ligde herkes birbirini yenebiliyor. Bana göre en alttaki takımla lider arasında büyük bir kalite farkı yok. O nedenle 60 puan ya da biraz üstünü toplayabilenler mutlu sona ulaşacak' diye konuştu.

Takımının 21 puanı alacak kapasitede olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, 'Biz tüm maçlarımızı kazanmak için oynayacağız. Ama 1 fire verip 18 puan toplarsak da hesaplarıma göre Süper Lig'e adımızı yazdırırız' dedi.

Ligde 10'uncu sıradaki Adana Demirspor'un bile Süper Lig'e çıkma şansı olduğunu iddia eden Vural, 'Çok zor bir ligde mücadele ediyoruz. Artık hata yapma lüksümüz kalmadı. Kümede mücadelesi de çok çetin geçecek. Son haftalarda lige tutunmaya çalışan Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor ile oynayacağız. En tehlikeli maçlar bunlar' ifadelerini kullandı.



Sakatlar yetişecek



Play off ihtimalini gözardı etmediklerini sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı, 'Bir üst lige direkt çıkmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Bunu başaramazsak play off da bizim için bir şans. Doğrudan ya da dolaylı olarak hedefimize ulaşacağız' dedi.

Yılmaz Vural, sakatlıkları devam eden orta saha oyuncuları Murat ve Segbefia'nın Bandırma deplasmanına yetişebileceğini söyledi.