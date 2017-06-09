Yılmaz Vural, Göztepe kararını açıkladı

TFF 1'inci Lig'de bitime 9 hafta kala göreve geldiği Göztepe'yi önce play off'a, ardından Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Yılmaz Vural, kulüpteki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Mehmet Sepil'in "Umarım planlarımız uyar ve Vural'la yola devam ederiz" sözlerinin ardından takımda kalmayı çok istediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Cumartesi başkanımızla bir araya geleceğiz. Ben her şeyimle Göztepe'de devam etmek istiyorum. Son 9 hafta göreve geldim ama çok da emek sarf ettim. Sonuçta tarihi bir başarı yakaladık. Bunun ödülü benim göreve devam etmem olacak" dedi. Göztepe camiası ve taraftarıyla güçlü bir bağ kurduğunu anlatan Vural, "Hepimiz inanılmaz kenetlendik. Rüya gibi anlar yaşadık. Şimdi de aynı birliktelikle yola devam etme taraftarıyım" dedi.



Süper Lig'de başarılı olacağına inandığını söyleyen Yılmaz Vural Şöyle devam etti:



"Tüm planlarımı ve hedeflerimi Başkan Sepil'e anlatacağım. Kendisi de projelerini benimle paylaşacak. Son 5 maçta oynadığımız futbol ve takımın gelişimini herkes gördü. Karar elbette yönetimin" diye konuştu.



Sarı kırmızılı taraftarlar ise sosyal medya üzerinden Vural'a destek verip, deneyimli çalıştırıcının kalmasını istedi. 32 yıllık kariyerinde 28 takım çalıştıran 64 yaşındaki teknik adam Göztepe'nin başında 12 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.



Yılmaz Vural, bir yıl daha mukavelesinin olduğu Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarıp bu başarıyı 4'üncü kez yakaladı. Göztepe'nin Vural'la ayrılık kararı alması halinde yabancı teknik adama yöneleceği ve en geç 1 hafta için yeni çalıştırıcısını belirleyeceği bildirildi.



PEKTEMEK İDDİASI



BAŞKANLARLA STAT ZİRVESİ

Yeni sezonda Süper Lig'de ididalı bir kadro kurmak isteyen Göztepe'nin, transfer listesine Beşiktaş'ın golcüsü Mustafa Pektemek'i de eklediği iddia edildi. Göztepeliler.com'da, Başkan Mehmet Sepil'in geçen sezon Medipol Başakşehir'de kiralık oynayan tecrübeli golcü için siyah-beyazlı yönetimle görüşmeyşe hazırlanrdığını önü sürdü. Göztepe'nin listesinde Mustafa Pektemek'in yanı sıra, Başakşehir ile yollarını ayıran stoper Yalçın Ayhan ve Süper Lig'den TFF 1'inci Lig'e düşen Çaykur Rizesporlu forvet Leonard Kweuke de yer alıyor.Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yarın teknik direktör Yılmaz Vural'ın yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile de bir araya gelecek. Süper Lig'de de maçlarını Bornova Stadı'nda oynamak istediklerini açıklayan Başkan Sepil, tesisin seyirci kapasitesinin artırılması için kale arkasına portatif tribün kurulmasını talep edecek. Sepil, iki başkanla görüş alışverişinde bulunduktan sonra iç saha maçlarını nerede oynayacaklarını açıklayacak. Göztepe, cezası yüzünden evinde oynayacağı ilk 2 maça seyircisinden yoksun çıkacak.