Yılmaz Vural takımından ümitli

Göztepe, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan yararlanarak dün Manisaspor yaptığı özel karşılaşmayı 1-0 kaybederken, Teknik Direktör Yılmaz Vural takımdan ümitli

Geçen hafta çarşamba günü göreve başladığını ve bu süreçte takımla 7 antrenmana çıktığını hatırlatan Vural, "Futbolcularım kafamda kurguladığım sistemi aynen uyguladı. İlk devrede Manisaspor'a hiç pozisyon vermezken 6 net fırsatı değerlendiremedik. Oyuncularımın gösterdiği performanstan ötürü inanılmaz mutlu oldum. İstediklerimi harfiyen yansıttılar, hepsi çok kaliteli çocuklar" diye konuştu.



İkinci yarıda farklı bir on birle mücadele ettiklerini kaydeden Vural, "İkinci 45 dakikada ise rakibe sadece 2 pozisyon verdik ve 1'i penaltıdan gol oldu. Kalecimiz Günay müsabakadan sonra gelip, 'Hocam bana her karşılaşmada yaklaşık 100 top geliyordu, ama bu maçta çok rahat oynadım" dedi. Demek ki takım savunması anlamında kısa sürede önemli yol katetmişiz" ifadesini kullandı. Alınan 1-0'lık yenilgiyi kimsenin kafasına takmaması gerektiğine değinen Yılmaz Vural, "Şimdi en iyi şekilde Giresunspor maçına hazırlanacağız. Bu hafta yeniden ayağa kalkışımızı ilan edeceğiz" diye konuştu.



BORNOVA STADI MÜTHİŞ



Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Bornova Stadı'nı çok beğendiğini söyledi. Manisaspor ile oynanan hazırlık maçında stadı yakından görme fırsatı bulduğunu dile getiren Vural, "Taraftarımız neden Atatürk Stadı'nı istiyor anlamış değilim. İzmir'e harika bir tesis kazandırılmış. Soyunma odaları, koridorları, tribünleri ve zemini dört dörtlük. Ayrıca tribünler de sahaya çok yakın. Biz burada rakipleri boğarız. Ama 60 bin kişi Atatürk Stadı'nı doldurcağını garanti ederse oraya geçeriz" dedi.



ÜMRANİYESPOR'UN KAZANMASI İYİ OLDU



Göztepe, TFF 1'inci Lig'de dün oynanan erteleme maçında Ümraniyespor'un sahasında Balıkesirspor'u 2-0 yenmesiyle 1 basamak gerileyip 6'ncı sıraya gerilerken, Teknik Direktör Yılmaz Vural sonucun lehlerine olduğunu söyledi. Bu galibiyetle play off hattı ile diğer takımlar arasındaki puan farkının 5'e çıktığını söyleyen Vural, "Balıkesirspor kazansaydı, bir takım daha potaya girecekti. En azından şimdi 6 takım kendi başına kaldı. Biz öncelikle direkt olarak Süper Lig'e çıkmak için mücadele göstereceğiz. Ancak her ihtimale karşı play off'u da garantiye almalıyız" dedi.