A101 ORTAKLARI

A101 toptan satış usulüyle çalışan indirimli market zincirlerinden biridir. Son dönemde, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, birçok marka ve kurum gibi A101 ortaklık yapısı da gündemde. Çok tercih edilen ve bilinen marketlerden biri olması A101'i göz önüne itmiş gibi görünüyor.





A101 şirket ortakları kimdir? a101 ortaklık yapısı nasıldır ?

Aydın Ailesi: %79,21 İrfan Hacıosmanoğlu: %10,08 Sayın Ailesi: %6,71 Murat Sungurlu: %4 ,

A101 ortakları ve hisse paylaşımıdır. A101 geçmişte Zapsu Ailesi tarafından kurulmuş ve Bank Asya ile bankacılık hizmetleri için bağlantılı olmuştur ve A101 şirket ortakları çok kez değişikliğe uğramıştır. Fakat günümüze yaklaştıkça Aydın Ailesi, hissesini satmayı isteyen hissedarlardan paylarını satın alarak günümüzdeki hisse oranına ulaşmış A101 yönetim kurulunun sahibi olmuş, o dönemin A101 şirket ortakları Zapsu Ailesi ve Bank Asya ile A101'in bağını koparmış. Şirket 2014'ten beri Yapı Kredi Bankası ile çalışmalarını sürdürüyor.









A101 Sahipleri Kimlerdir ?

Sahip olduğu hisse ile Aydın Ailesi A101 marketin yönetim kurulunu oluşturmakta olup, idari ve mali kararlar taraflarına ait. A101 Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aydın, A101 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yaşar AYDIN, A101 Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan AYDIN .





Turgut Aydın , Trabzon Maçkalı bir aileden. Küçük yaşta İstanbul'a göçmüş ve çalışma hayatına atılmış. Ticari anlamda büyük yatırımlara imza atan bir işadamı. Turgut Aydın Holding'in de yönetim kurulu başkanı. Holding bugün PizzaLazza, English Home, Memorial Sağlık Grubu, Aydın Örme, Susesea ,TAFF Yapı, SaloonBurger markalarını bünyesinde bulundurmaktadır.





A101 Şirket Ortakları Tutuklandı mı ?