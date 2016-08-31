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    • Atilla Taş: İçim rahat, başım dik

    Medya da FETÖ/ PDY terör örgütü lehine propaganda yaptıkları ileri sürülen ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkmasının ardında polis tarafından aranmaya başlanan şarkıcı Atilla Taş, Gemlik’te gözaltına alındı. Polis Atilla Taş’ı diğer şüphelilerinde tutulduğu İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi

    31 Ağustos 2016 Çarşamba 08:54
    Atilla Taş: İçim rahat, başım dik
    Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından soruşturmayla ilgili yapılan operasyonlarda 9 kişi dün gözaltına alınmıştı. Firardaki şüphelileri yakalamak için sürdürülen operasyonda dün gece saat 02.00 sıralarında Bursa’nın Gemlik ilçesinde operasyon yapıldı. Operasyonda şarkıcı ve meydan gazetesi yazarı Atilla Taş gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra şüpheli Atilla Taş, İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. 18’i yurt dışına çıktığı tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

    SON MESAJINI PERİSCOPE’TAN VERDİ

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde mola verdiği dinlenme tesisinde yakalanan Atilla Taş, son mesajını sosyal medyadan verdi.

    Atilla Taş’ın gözaltına alınmadan birkaç saat önce, Periscope’tan yaptığı yayını, 1 milyon 600 bin takipçisi bulunan Twitter hesabından paylaştı. Yayın öncesi, "Benim ülkeme bir tek ihanetimi bulsunlar, kimseye bırakmam kendimi asarım! İçim rahat, başım dik,alnım açık, ister gelin alın, ya da geleyim!" diyen Taş, araç kullanırken çektiği ve yayınladığı mesajında şunları söyledi:

    "Herkese merhaba canlar. Hakkımda bazı çirkef gazeteleri ‘kaçtı, kaçak’ şeklinde haber yapmışlar, gözaltı kararı çıktı diye. Birkaç gündür şehir dışında tatildeydim ama duyar duymaz gidiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kaçan da, korkan da kaçtı diyen de şerefsizdir, alçaktır. Kimseden korkum yok. Hatta buradan savcılarımıza, emniyetimize sesleniyorum. Hiç yorulmasınlar. Nereye, hangi savcıya ifade vermem gerekiyorsa hemen yola çıktım zaten İstanbul’a doğru. Ha şunu da söyleyeyim. Eğer ‘Biz bunu alırız bir daha muhalefet yapmaz, sesini kısarız’ diye düşünenler de varsa avuçlarını yalarlar. Korkacak, çekinecek hiçbir şeyim yok Allah’a şükür. Sizi seviyorum. Hasta la Vista."

    Mesajının sonunda 'Kendine iyi bak, görüşürüz' anlamına gelen İspanyolca 'Hasta la Vista' ifadesini kullanan Atilla Taş, yayının ardından Twitter hesabından, "Sabah İstanbul'da olurum, kendim gideceğim Emniyet'e. Kaçak, göçek yok bende. raat olun köftehorlar" mesajını da paylaştı.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Atilla Taş, Fetö, Atilla Taş Gözaltı

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