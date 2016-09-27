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    • Beyaz Show'da büyük yenilik. Artık onlar izleyicinin ayağına gidecek

    Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekran gelen 'Beyaz Show' yeni sezonda ünlü konukları ile seyircinin ayağına gidecek

    27 Eylül 2016 Salı 10:01
    Beyaz Show'da büyük yenilik. Artık onlar izleyicinin ayağına gidecek
    Beyaz Show'da 20. yılında yepyeni, eşi görülmemiş bir formatla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Bu kez seyirci Beyaz Şov stüdyosuna gitmeyecek, bizzat Beyazıt Öztürk ve birbirinden ünlü konukları seyircinin ayağına gidecek.

    Aylardır müthiş bir gizli ve titiz bir çalışmayla, yepyeni projesini hayata geçirmeye hazırlanan Beyazıt Öztürk, daha şimdiden Avrupa'nın ve Türkiye'nin dört bir yanında salonları hazırlamaya başladı bile. Beyaz Şov'u bir anda Zürih'te, bir anda Trabzon'da görebileceksiniz.

    GÖRSEL ŞÖLEN OLACAK

    Kanal D'de de banttan yayınlanacak olan programın ekibinin kullanacağı teknik malzemeler de şimdiden titizlikle hazırlanırken, Kanal D izleyicisi de 15 günde bir, bambaşka bir yerde çekilmiş, şahane bir programı izleme şansı bulacak. Her hafta değişen, tam bir görsel şölen olacak.

    15 GÜNDE BİR EKRANA GELECEK

    15 günde bir diyoruz, çünkü oradan oraya koşturulacağı için program her cuma değil, 15 günde bir cuma akşamları ekrana gelecek.
    Anahtar Kelimeler: Beyaz Show, Beyaz, Beyaz Kanal D

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