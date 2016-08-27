DEV KADRO ‘İÇERDE ’

KADRODA KİMLER VAR

Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli’yi bir araya getiren, ‘İçerde’ dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Kardeş olduklarından habersiz Polis Akademisi’nden mezun olan Sarp ve Mert’in farklı mücadelelerini konu alan dizi, tanıtımıyla izleyicilerden tam not aldı. İkilinin hayranları, diziyi yayından önce Twitter’da TT listesine taşıdı.Rolleri için haftalardır yakın dövüş, boks ve kick boks dersleri alan Ulusoy ve İynemli, aksiyon yüklü teaser’da oyunculukları kadar imajlarıyla da büyük beğeni topladı.Dizide iki yakışıklı, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Yıldıray Şahinler ve Gözde Kansu ile birlikte rol alacak. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ‘İçerde’, eylül ayında SHOW TV’de izleyiciyle buluşacak. İynemli ve Ulusoy’lu ‘İçerde’nin tanıtımı kısa sürede internette en çok izlenen videolar arasına girdi