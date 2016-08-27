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    • Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli, aynı dizide kardeş polisleri canlandıracak

    Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı ‘İçerde’ dizisinin ilk tanıtımı büyük ilgi gördü

    27 Ağustos 2016 Cumartesi 10:36
    Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli, aynı dizide kardeş polisleri canlandıracak
    Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli’yi bir araya getiren, ‘İçerde’ dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Kardeş olduklarından habersiz Polis Akademisi’nden mezun olan Sarp ve Mert’in farklı mücadelelerini konu alan dizi, tanıtımıyla izleyicilerden tam not aldı. İkilinin hayranları, diziyi yayından önce Twitter’da TT listesine taşıdı.

    DEV KADRO ‘İÇERDE ’

    Rolleri için haftalardır yakın dövüş, boks ve kick boks dersleri alan Ulusoy ve İynemli, aksiyon yüklü teaser’da oyunculukları kadar imajlarıyla da büyük beğeni topladı.



    KADRODA KİMLER VAR

    Dizide iki yakışıklı, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Yıldıray Şahinler ve Gözde Kansu ile birlikte rol alacak. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ‘İçerde’, eylül ayında SHOW TV’de izleyiciyle buluşacak. İynemli ve Ulusoy’lu ‘İçerde’nin tanıtımı kısa sürede internette en çok izlenen videolar arasına girdi


    Anahtar Kelimeler: çağatay Ulusoy, Aras Bulut Iynemli, Içerde, Içerde Dizisi

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