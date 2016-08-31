Sinan Akçıl ile ayrıldıktan sonra Cem Yılmaz ile bir ilişkiye başlayan eski manken Ebru Şallı, ilişkisi ile ilgili konuştu. İlişkisinde bir sorunun olmadığını belirten Şallı, kesin konuşmak için de daha çok erken olduğu vurgusu yaptı.



Ebru Şallı, Cem Yılmaz'la olan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Şallı: “Arkadaşlar, ilişkimizde bir sorun yok, gayet iyi. Bu ilişki hakkında da çok konuşmak istemiyorum. Benim konuşmam doğru olmaz. Bu ilişkiyle ilgili fazla konuşmamam gerekiyor'' dedi. Kesin konuşmam için daha çok erken” diyen Şallı, “Yoksa Cem Yılmaz konuşmanızı yasakladı mı?” sorusunu da gülerek yanıtsız bıraktı.



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