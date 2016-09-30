TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması başlıyor. Acun Ilıcalının sunduğu Survivor 2017 izle bu yılda yine çok heyecanlı geçecek. Nefes kesen yarışma Şubat 2017 de başlanması bekleniyor. Takımların yine Ünlüler - Gönüllüler olarak sahaya çıkması ve her hafta bir kişinin elenmesi bekleniyor.

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Yarışmaya katılacağını söyleyen bir çok oyuncu var. İsimleri geçen yarışmacılardan birisi de İdo Tatlısesdir. Acun Ilıcalının sunacağı yarışmada kimler olacak?





Survivor 2017 Oyuncuları Kimler?



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