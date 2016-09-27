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    • Süslü kadınlar yine pedal çevirdi

    İzmirli öğretmen Sema Gür'ün 2013 yılında hayata geçirdiği 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' adlı proje eş zamanlı olarak 28 ilde aynı anda başladı. Bisikletlerini süsleyip Konak Meydanı'nı dolduran yüzlerce kadın, Gündoğdu Meydanı'na kadar egzozsuz ortamda pedal bastı. Sema öğretmen, bisikletin aynı zamanda bir ulaşım aracı olduğunu belirterek uygun politikalarının hayata geçirilmesi durumunda bisiklet kullanımının artacağını savundu

    26 Eylül 2016 Pazartesi 16:10
    Süslü kadınlar yine pedal çevirdi
    Konak Meydanı'nda dün saat 17.30'da toplanan yüzlerce bisikletli kadın, renkli görüntüler oluşturdu. 2013 yılında bisiklet farkındalığı oluşturmak için 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' adını verdiği projeyi hayata geçiren öğretmen Sema Gür, tarihi Saat Kulesi önünde basın açıklaması yaptı.



    Dikkat çekmeye çalıştıklarını dile getiren Gür, "Bisikletin bir ulaşım aracı olabilmesi için buradayız. Yaşamın bir parçası olsun istiyoruz. Eğer uygun bisiklet politikaları uygulanırsa işe veya ulaşacağımız yere bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Biz kadınlar, korkmadan, çekinmeden bisikletimizle yollarda olmalıyız. Ayrıca, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak için de buradayız. Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir. Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz. Kadınlar olarak görünür olmak istiyoruz. Kadın toplumda görünür olduğu sürece o toplum nefes alır. Bisiklet bireyin özgürlüğünü simgeler" dedi.




    Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun tescillenip bir marka haline geldiğini belirten, marka vekili avukat Hayriye Değirmenci Yadel, projenin markalaşmasını simgelen plaketi Sema Gür'e verdi. Daha sonra yüzlerce kadın ve kendilerine destek veren erkeklerle Gündoğdu Meydanı'na pedal çevirdi. Etkinlik müzikli eğlencenin ardından sona erdi.



    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Süslü Kadınlar, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

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