Ahşap dev heykeller ilgi çekiyor

Belçika'da orman içinde sergilenen, dev boyutlardaki ahşaptan yapılmış heykeller, görenlerin ilgisini çekiyor. Boom kasabası yakınlarındaki De Schorre parkında bulunan ve masallardaki karakterlere benzeyen 7 büyük ahşap heykeli, Danimarkalı sanatçı Thomas Dambo tasarladı. İnternet sitesindeki tanıtımında kendini "geri dönüşüm sanatçısı" olarak tanımlayan Dambo'nun 2019'daki bir müzik festivali için hazırladığı heykeller geri dönüşümün önemine dikkati çekmek için atık raflar, kopmuş ağaç dalları ve eski paletler gibi malzemelerle hazırlandı.