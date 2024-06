ANKARA (AA) - Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde çalışan işçiler arasında çevre bilincini artırmayı ve temizlik kültürünü oluşturmayı amaçlayan "Akkuyu NGS Temiz" ekolojik projesinin finali, Akkuyu NGS inşaat sahasında Çevre Haftası dolayısıyla gerçekleştirildi.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS sahasında çöplerin düzenli olarak toplanmasına ve sahanın temiz tutulmasına dayanıyor.

Projenin finalinde sahada en temiz alanlar kullanılmış yakıt depolama binaları ve tuzdan arındırma tesisleri oldu. Çevre Haftası kapsamında gerçekleştirilen finalde ayrıca çalışma yerlerinde temizlik ve düzeni korudukları için 60 çalışan çeşitli ödüller kazandı.

Eylül 2023'te başlatılan "Akkuyu NGS Temiz" Projesi, Akkuyu Nükleer AŞ çalışanlarının çevre bilincini artırmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında ofislerde ve şirket otobüslerinde broşürler ve el ilanları dağıtılırken inşaat sahasına da çevre bilgileri içeren panolar ve temizlik konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan "Akkuyu NGS Temiz" markalı çöp kutuları yerleştirildi. Proje kapsamında ayrıca şirket çalışanları Kum Mahallesi plajı bölgesindeki çevre kampanyalarına da katılarak Caretta Caretta'ların yuvalama alanı olan doğa koruma bölgesinin temiz kalmasına katkıda bulundular.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, şirketin çevre girişimlerinin önemini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çevrenin temizliği her birimize bağlıdır. Akkuyu NGS projesinin ekibi, geleceğin korunmasına katkıda bulunuyor. Ekolojik kampanyalarımız, her bir inşaat katılımcısının dünyanın en büyük nükleer inşaat alanlarından birinin temizliği konusunda sorumluluklarını fark etmelerine yardımcı oluyor. 'Akkuyu NGS Temiz' ekolojik projesinin finali, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki düzenli çalışmalarımızın önemli bir aşaması oldu. Bir yıl önce bu etkinlikleri düzenleme hedefini üstlenmiştim. Bugün sonuçları özetliyoruz ve bunlar etkileyici. Bölge halkının da girişimlerimize aktif olarak katılması önemlidir. Bu çalışmaya katılan herkese teşekkür ediyorum ve Akkuyu NGS inşaat sahasında çalışan personelin ve tüm aile üyelerinin çevreye her zaman özen göstererek doğal mirası koruyacaklarını umuyorum."