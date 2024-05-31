100 yılı aşkın süredir devam eden Türk-Alman ticari ilişkilerini daha da güçlendirmek amacıyla Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Ege İhracatçı Birlikleri iş birliğinde "Gıda Konulu Alman-Türk Ekonomi Günü" etkinliği düzenlendi. Bu etkinlik, Türk ve Alman firmaların katılımıyla ikili iş görüşmelerine de sahne oldu.

Almanya'dan Türk organik ürünlerine yoğun ilgi

Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Avrupa'da Türk gıdalarına olan talebin her geçen gün arttığını belirterek, "Türkiye, tarım üretiminde güçlü bir pazar. Özellikle meyve ve sebzede önemli bir büyüme bekleniyor. Almanya, Türkiye ile organik ürünlerde ticareti geliştirmeye ilgi duyuyor," dedi. Schröer, ayrıca glütensiz ve şekersiz gıdalara olan talebin Almanya'da giderek arttığını vurguladı.

Ege İhracatçı Birlikleri zirvede

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Birliğimiz, 12 farklı sektör ve 7.500'ün üzerinde üyemizle 215 ülke ve bölgeye ihracat yapan dinamik bir yapıya sahip. 2023 yılında Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirdik. 2024 yılında 10 milyar dolarlık tarım ihracatına ulaşmayı hedefliyoruz," dedi. Eskinazi, Türkiye ile Almanya arasındaki dış ticaret hacminin 50 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve bu potansiyelin daha da artacağını belirtti.

Gıda ihracatında İzmir'in rolü

Eskinazi, "İzmir, sektörel çeşitliliğin ve zenginliğin zirvede olduğu bir şehir. Kuru meyve, zeytin-zeytinyağı, su ürünleri gibi pek çok alanda güçlü bir oyuncuyuz. 2024'ün ilk dört ayında Almanya'ya yaptığımız gıda ihracatı yüzde 10 artışla 748 milyon dolar oldu," diye konuştu.

Türkiye'nin ilk tohum gen bankası İzmir'de

Türkiye'nin en önemli tohum bankası olan Ulusal Tohum Gen Bankası, 1964 yılında İzmir'de kurulmuştur. Bu gen bankası, dünya çapında ilk gen bankalarından biri olup, 55 binden fazla tohum örneğini saklamaktadır. İzmir'de ayrıca sürdürülebilir tarım projeleri de hız kesmeden devam ediyor.

Organik tarımda Almanya disiplini

Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Mehmet Ali Işık, "Organik tarım ihracatımızı her geçen gün artırıyoruz. Almanya ile olan işbirliğimiz Alman kontrol firmalarının disipliniyle başladı ve bu sayede başarı sağladık," dedi. Işık, Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir'in, pandemi sonrası organik üretimi yüzde 30 artırma kararının önemine dikkat çekti.

Yeni destek modelleri ve dijital sertifikalar

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekolojik Tarım Dairesi Başkanı Dr. Başak Egesel, "Organik tarımda yeni bir destekleme modeli geliştirdik. Organik Tarım Bilgi Sistemi üzerinden kontrol raporları girildikten sonra dijital sertifikalar basılacak ve ürünlerin izlenebilirliği sağlanacak," dedi.

Gümrük Birliğinin güncellenmesi şart

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, "Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve lojistik sorunların çözülmesi, ticaretin artırılması için kritik önem taşıyor. Almanya ile tarım ürünleri ticaretinde daha güçlü bir işbirliği kurmalıyız," dedi.

Networking çalışmaları devam ediyor

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası AHK İzmir Temsilcisi Deniz Eriten, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması için sektör temsilcilerini bir araya getirdiklerini belirtti.

Türkiye ve Almanya arasında bağlar güçleniyor

Türk-Alman ticari ilişkileri, özellikle organik ürünler ve gıda sektörü üzerinden güçlenmeye devam ediyor. Almanya'nın Türkiye ile ticaretinde yeni fırsatlar araması, her iki ülke için de büyük potansiyel yaratıyor. Bu işbirliği, gelecekte daha da artacak gibi görünüyor.