Bu yıl 10. kez düzenlenen Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile 23-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Çeşme Ayios Haralambos Kilisesi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada, Uluslararası Usta Çeşmeli Satranç sporcusu Alparslan Işık şampiyon oldu.

Uluslararası turnuva coşkusu

Turnuvanın ödül töreni, Çeşme Ayios Haralambos Kilisesi’nde yapıldı. Törene, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve çok sayıda sporsever katıldı. Turnuvada Rus sporcu Vladislav Kovalev ikinci, Azerbaycanlı sporcu Vugar Rasulov ise üçüncü oldu.

22 farklı ülkeden, 72'si unvanlı olmak üzere toplamda 815 sporcunun katıldığı turnuvada, A, B, C ve D kategorilerinde mücadele eden sporcular 8 gün boyunca yarıştı. 19 hakemin yönetiminde gerçekleştirilen turnuvada, kazanan yarışmacılara toplamda 600 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Sporun ve zekanın buluşması

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, turnuva öncesinde sporcuları ziyaret ederek onlarla sohbet etti ve yarışmayı başlattı. Başkan Denizli, “Sizleri burada görmekten büyük keyif duyuyorum. İlçemize renk, güzellik kattınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bizler, Atatürk'ün izinden yürüyenler olarak bu turnuvanın Çeşme'de olmasından büyük gurur duyuyoruz. Satranç, gençlerimizin zeka gelişimine ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası turnuvaların getirdiği başarı

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, turnuvada olmanın kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, Avrupa’daki Türk sporcuların başarılarını paylaştı. Tulay, “Rodos'ta ve İrlanda’da aldığımız başarılarla gurur duyuyoruz. Türk satrancının geldiği noktada uluslararası turnuvaların büyük önemi var” dedi.