İSTANBUL (AA) - Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem, Prime Day dönemi boyunca 300 bini aşkın üründe müşterilerine indirimler sunduklarını belirterek, "Müşterilerimizi, satın aldıktan ürünlerde sonradan fiyatların düşmesine karşı da güvence altına alıyoruz, seçili ürünlerde Prime Day boyunca fiyat düşerse aradaki farkı hediye kartı olarak müşterilerimizin Amazon hesaplarına tanımlıyoruz." dedi.



Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Erdem, İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısında Amazon Prime Day kampanyasına ilişkin detayları paylaştı.

Amazon'un büyük indirim kampanyası Prime Day, bu yıl dünyada 10'uncu, Türkiye'de ise 5'inci kez düzenleniyor.

Prime üyelerine özel indirimler, ürünler ve fırsatların sunulduğu Prime Day kampanyasıyla Prime üyeleri, elektronikten mutfağa, modadan ev ve yaşama, kitaptan evcil hayvan ve kişisel bakıma tüm kategorilerde her gün yenilenen indirimleri Amazon'un internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

Bugün başlayan Amazon Prime Day, 22 Temmuz' a kadar sürecek.

Amazon Türkiye'nin geçen yıl başlattığı ödüllü kampanyası Prime Day İndirim Avcıları ile bu yıl da Prime Day'de Amazon'un internet sitesi üzerinde indirime girecek ürün ve markalar müşterilerin talepleri önceliklendirilerek belirlendi.

- Toplanan indirim talepleri geçen yıla oranla yüzde 50 artarak 1,7 milyona ulaştı

Yoğun bir iletişim kampanyasıyla takipçi ve kullanıcılarından indirime girmesini istedikleri ürün ve markaları toplayan Prime İndirim Avcıları'nın verileri, müşterilerin alışveriş listelerine eklediği ürünlerle de birleştirilerek bu yıl en çok talep edilen indirimler belirlendi.

Toplantıda, toplanan indirim talepleri geçen yıla oranla yüzde 50 artarak 1,7 milyona ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Amazon Türkiye'nin Aksoy Araştırma ile bini aşkın katılımcıyla gerçekleştirdiği, Türkiye'nin indirim algısını ölçümleyen araştırmanın sonuçları da açıklandı.

Sonuçlara göre, araştırmaya katılanların yüzde 90'ı, son bir ay içerisinde indirim kampanyalarından bir ürün aldıklarını belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 59'u ise indirimde ürün bulduklarında kendilerini mutlu, iyi ve şanslı hissettiklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 64'ü, çevrim içi perakendenin sunduğu indirimlere güvendiğini söylerken güvenmeyenlerin oranı ise sadece yüzde 16'da kaldı.

Amazon Türkiye'nin Prime Day indirimlerinden memnun olup olmadıklarının da sorulduğu araştırmada, Prime Day'de alışveriş yapan tüketicilerin yüzde 95'i tecrübelerinden memnun olduklarını belirtti.

Araştırmadan çıkan bir diğer sonuç ise çevrim içi alışverişlerde teslimata verilen önemin artması oldu. Araştırmaya katılanların yaklaşık üçte biri teslimat tecrübesinin, çevrim içi alışveriş sitelerinin indirim dönemlerinde tercihlerini doğrudan etkilediğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 85'i indirimleri çevrim içi alışveriş siteleri üzerinden takip ederken, sosyal medya ve içerik üreticileri aracılığıyla takip ettiklerini söyleyenlerin oranının yüzde 57 ile ikinci sırada yer alması araştırmadan çıkan bir diğer sonuç oldu.

- "Prime'ı vazgeçilmez yapan üç unsur; hız, tasarruf ve eğlence"

Basın toplantısında konuşan Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem, Prime üyelik programlarını tasarrufun, kolay alışverişin ve eğlencenin tek bir üyelikte birleşimi olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Erdem, "Prime'ı vazgeçilmez yapan üç unsur hiç şüphesiz ki hız, tasarruf ve eğlence. Prime üyelerimize 650 bine yakın ürünü ücretsiz ve hızlı teslimatla sunuyoruz. İstanbul, Kocaeli Bursa ve Ankara'da ise öğlen saat 11.30'a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün kapınıza teslim ediliyor. Prime üyeleri, sunduğumuz, 'Çok Al Az Öde', 'Günün Fırsatları' ve 'Prime Day' gibi üyelere özel indirim kampanyaları sayesinde kolay ve hesaplı alışverişle tasarruf ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Prime Day dönemi boyunca 300 bini aşkın üründe müşterilerine indirimler sunduklarını aktaran Erdem, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Müşterilerimizi, satın aldıktan ürünlerde sonradan fiyatların düşmesine karşı da güvence altına alıyoruz, seçili ürünlerde Prime Day boyunca fiyat düşerse aradaki farkı hediye kartı olarak müşterilerimizin Amazon hesaplarına tanımlıyoruz. Ayrıca Prime üyeliğiyle birlikte ücretsiz gelen Prime Video ile geniş bir içerik seçkisi sunarak ne izleyeceğim derdine de son veriyoruz. Elbette Prime Gaming ile her ay yenilenen ücretsiz oyunlarla oyunseverleri de mutlu ediyoruz. Prime Day, Prime üyesi olmak ve tüm bu avantajlardan ve indirimli fiyatlardan yararlanmak için harika bir zaman."​​​​​​​



Prime Day süresince indirim ve fırsatlardan yararlanmak, alışveriş ve eğlence deneyimini yaşamak için Prime üyesi olmak yeterli.

Alışveriş ve eğlenceyi tüm vergiler dahil ayda 39 liraya sunan Prime üyeliği, bir ay boyunca ücretsiz denenebiliyor. Yıl sonuna kadar Prime üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor.