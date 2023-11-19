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Gazze Dayanışma Platformu ve sivil toplum kuruluşlarına üye bir grup Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan konvoy halinde Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı Limanı'na geldi. Saat 15.00'da İsrail'le ticari ilişkilere son vermeyen şirketleri protesto etti. Protestoda, 'İsrail'le ticaret insanlığa ihanet' ve 'Uyan, diren, özgürleş' sloganları atıldı. Bazı şirketlerin Ambarlı Limanı'nda halen İsrail'le ticarete devam etmesini protesto eden grup, sloganlar eşliğinde basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Liman işçilerine ve liman işçilerinin örgütlü oldukları sendikalara sesleniyoruz. Nasıl ki Amerika'da örgütlü olan sendikalar işçilerine seslenerek, İsrail'e silah ve mal taşıyan gemilere engel oluyorlarsa, bunun için işçiler nasıl direniyorlarsa, aynı şekilde buradaki sendikalarında insanlık için harekete geçmeleri gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

"SİYONİSTLERLE ALIŞVERİŞ YAPMAYA NASIL DEVAM EDEBİLİYORSUNUZ"





Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, "Ambarlı Liman Tesisleri yönetim binasının önünde şu hatırlatmayı yapmak istiyorum, bazı şirketler İsrail'e ürün satarak ya da bunların taşımasını yaparak ticaret yaptıklarını, para kazandıklarını düşünüyorlar. Bunlara soruyoruz izlediğiniz manzaralar karşısında, katledilen bebekler, vurulan mescitler ve okullar, Şifa Hastanesi'nde yaşanan barbarlıklar karşısında, nasıl hiç utanmadan bu ticareti devam ettirip, Siyonistlerle alışveriş yapmaya nasıl devam edebiliyorsunuz?" dedi.