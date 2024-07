İSTANBUL (AA) - Arzum, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum, enflasyon etkisinden arındırılmış rakamlara göre, 2024'ün ilk çeyreğinde satış gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artırarak 1,02 milyar liraya taşıdı.

FAVÖK'ü yüzde 22,4 artırarak 104,6 milyon liraya yükselten şirket, aktif büyüklüğünü 2023 sonundan bu yana 300 milyon lira artırdı.

2024'ün ilk çeyreğinde iki önemli ödül alan Arzum, Türkiye'nin ilk müşteri deneyimi ödülleri CX Awards Turkey'de "Büyük Düşünce" ödülüne layık görüldü. Ayrıca şirket, Kuantum Araştırma'nın açıkladığı Türkiye'nin en çok tavsiye edilen markaları arasında yer aldı.

Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın sponsorluğunu 16 yıldır üstlenen şirket, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası finaliyle kutladı.

- "Devam eden birçok dijital dönüşüm projemizi tamamladığımız bir çeyrek oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Arda Altınok, 3,7 milyar liraya ulaşan hasılatla kapattıkları 2023 sonrası yeni yılın ilk çeyreğinde net satışlarla operasyonel karlılığa ilişkin kalemlerde başarılı rakamlara ulaştıklarını belirtti.

Altınok, üç aylık dönemde aktif büyüklüklerini 300 milyon lira artırdıklarını vurgulayarak, "Her ne kadar brüt kar marjı ve FAVÖK marjlarımız geçen yıla göre çok daha iyi olsa da artan faiz oranlarının etkisini yoğun bir şekilde hissettiğimiz bir dönem oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 83,8 milyon olan finansman giderleri, yükselen faiz oranları sebebiyle bu dönem yaklaşık yüzde 98'e varan bir artışla 165,6 milyon seviyelerini buldu." ifadelerini kullandı.

Yükselen finansman giderlerinin ön plana çıktığı dönemde Arzum olarak borçluluklarını kontrol altında tutmaya özen gösterdiklerine dikkati çeken Altınok, "Bunun için, net işletme sermayesi ihtiyacımızı minimum seviyede yönetmeye ve finansman ihtiyacımızı sınırlandırmaya çalıştık. Yılın geri kalanı için de enflasyon ve faiz oranına ilişkin riskleri göz önünde bulundurarak karlılık performansımızın yanında nakit akış ve bilanço yönetimini de odağımızda tutmaya devam edeceğiz. Finansman tarafındaki zorluklara rağmen, yılın ilk çeyreğinde mevcut pazarları koruma ve yurt dışı yeni pazarlara açılma konusundaki yatırımlarımızı tüm hızıyla devam ettirdik. Dijitalleşme tarafında oldukça hızlı adımlar attığımız, devam eden birçok dijital dönüşüm projemizi tamamladığımız bir çeyrek oldu." değerlendirmelerinde bulundu.

- "Yılın ilk çeyreğinde 55'ten fazla ülkeye 74 milyon liralık ürün satışı gerçekleştirdik"

Proje Çekirdek adını verdikleri RISE with SAP S/4HANA Full Cycle dönüşümü projelerine değinen Altınok, SAP geçişi projesiyle mali işlerden planlama ve lojistiğe, AR-GE'den pazarlama ve ürün geliştirmeye, satış süreçlerinden satış sonrası hizmetlere kadar her alanı kapsayan iyileştirmeler sağladıklarını ifade ederek, "Proje ekibimiz ile birlikte her geçen gün iyileştirmelerimizi sağlayarak, süreçlerimizi geliştirme yönündeki gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Farklı pazarlara açılmak, mevcut pazarlardaki konumlarını artırmak ve en önemlisi de global marka olma hedeflerine ulaşmak adına adım attıklarına işaret eden Altınok, şunları kaydetti:

"Yurt dışı yatırımlarımızın devam ettiği bu dönemde satış anlamında da Arzum'u mutlu edecek satış rakamlarına ulaştık. Yılın ilk çeyreğinde 55'ten fazla ülkeye 74 milyon liralık ürün satışı gerçekleştirdik. Yurt dışı girişimlerimiz fuar ve etkinliklerle de devam etti. Markamızla, kültürümüzle ve Arzum'un misyonuyla örtüşen birçok uluslararası organizasyona katıldık. Arzum OKKA ile World of Coffee Dubai 2024'te kahveseverlerle buluştuk. Yine Avrupa'nın en büyük, dünyanın en saygın tüketim malları fuarı Ambiente Frankfurt 2024'e katılarak, inovatif bakış açımızla geliştirdiğimiz birçok yeni ürünümüzü sektör devleriyle tanıştırdık. İnovasyon ve ürün çeşitliliğinde geldiğimiz noktayı gözler önüne serdik."