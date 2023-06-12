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3 çocuk annesinin öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle 16 bin lira ceza

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yürürken düştüğü belirtilen ancak daha sonra otomobil çarptığı anlaşılan Emine Deniz'in (63) ölümüne ilişkin davada sürücü M.K.C.'ye (17) 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 24 eşit taksitle ödenmek üzere 16 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı

3 çocuk annesinin öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle 16 bin lira ceza
12 Haziran 2023 Pazartesi 11:26

Üç çocuk annesi Emine Deniz için 22 Eylül 2021'de ambulans istendi. Düştüğü belirtilen Deniz, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınıp, ilk ifadesinde yürürken düştüğünü belirten Deniz'in, vücudunda çok fazla kırık olduğu tespit edilince ailesine bilgi verildi. Kızları da anneleri ile konuşunca; Emine Deniz, komşusunun oğlu M.K.C.'nin otomobil ile kendisine çarpıp, duvara sıkıştırdığını ve annesi S.C.'nin de tehdit ettiğini söyledi. Tehdit edildiği için olaydan bahsetmediğini anlatan Deniz, 32 saat sonra hayatını kaybetti. Şikayet sonrası M.K.C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Poliste suçunu itiraf edip, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan M.K.C. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemi ile iddianame hazırladı. İddianame, İzmir Çocuk Mahkemesi'nce kabul edildi.

'YANLIŞLIKLA EL FRENİNİN DÜĞMESİNE BASMIŞIM'

Mahkemede savunma yapan M.K.C., "Olay günü aynı evde oturduğumuz annemin kuzeni, arabası ile evimizin önüne geldi. Anahtarları bana verip, birazdan geleceğini söyledi. Müzik dinlemek için arabanın kapısını açtım ve şoför koltuğuna oturdum. Radyoyu açtıktan sonra yanlışlıkla el freninin düğmesine basmışım. Araba geri geri gitmeye başladı. Araba kullanmayı bilmediğimden ellerimi yüzüme kapatıp, bağırmaya başladım. Emine teyze araç ile duvar arasına sıkışmıştı. Araçtan indim ve itmeye çalıştım anca gücüm yetmedi. Bu sırada arabanın sahibi gelip, çekti. Emine teyze iyi olduğunu, kimseye bir şey söylememizi söyledi. Çok pişmanım" dedi. Emine Deniz'in çocukları ise M.K.C.'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

HAPİS CEZASI, PARAYA ÇEVRİLDİ

Davanın geçen ay görülen son duruşmasında, karar çıktı. M.K.C., 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. M.K.C.'nin olay tarihinde 18 yaşında küçük olması nedeniyle indirim yapıldı ve ceza, 2 yıl 8 ay hapse çevrildi. Bu ceza da çocuğun kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecindeki pişmanlığı ve suçun işlenmesindeki özellikleri göz önünde bulundurularak, 16 bin 200 TL adli paraya çevrildi. Para cezasının 24 eşit taksitle ödemesine hükmedildi. Emine Deniz'in ailesinin avukat ise karara itiraz edeceklerini söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karabağlar
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