Bostanlı'da polis memurunun yaralandığı kavgaya ilişkin 2 kişi yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, polis memurunun yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 10 Haziran'da Bostanlı Mahallesi'nde kavgaya müdahale eden polis memurunun tabancayla ayağından yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, kavgada tabanca kullandıkları şüphesiyle Ü.Ç. ve O.T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



Olay, Bostanlı Mahallesi 1811 Sokak'ta iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polis memuru M.G, tabancayla ayağından vurularak yaralanmış şüpheliler olay yerinden kaçmıştı.