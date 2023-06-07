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Cezaevinden çıktı, husumetlisini öldürdü

İzmir'de, cezaevinden tahliye olan R.K. (25), husumetlisi Aziz Çetindalan'ı (26) tabancayla vurarak öldürdü. Polisin dron destekli operasyonunda gözaltına alınan R.K. tutuklandı, ona yardım ettiği ileri sürülen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Cezaevinden çıktı, husumetlisini öldürdü
07 Haziran 2023 Çarşamba 16:48

Olay, 3 Haziran'da, Torbalı ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan girdiği cezaevinden birkaç gün önce tahliye olan R.K., alacak meselesinden husumetli olduğu Aziz Çetindalan'a tabancayla ateş etti. Boynundan vurulan Çetindalan, ambulansla kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çetindalan'ın cenazesi, yakınlarınca alınıp toprağa verildi.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli R.K.'nin saklandığı kırsal mahalledeki evini tespit etti. Torbalı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün eve dron destekli operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda R.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen N.G. ve Y.B. de gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise ormanda bulundu.

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #cezaevi
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