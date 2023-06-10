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Eski eşini boğarak öldüren eski kocaya ağırlaştırılmış müebbet 

İzmir'in Bornova ilçesinde, çocuklarını görmek için Konya'dan gelen eski eşi Remziye Tüysüz'ü (22) boğarak öldürdükten sonra cesedini battaniyeye saran Yalçın Polat (29), 'boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Eski eşini boğarak öldüren eski kocaya ağırlaştırılmış müebbet 
10 Haziran 2023 Cumartesi 10:49

Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için geçen yıl 3 Nisan'da, eski eşi Yalçın Polat'ın İzmir'in Bornova ilçesindeki evine gitti. Aynı gece Polat'ın oturduğu evin kapısının açık olduğunu görüp içeri giren yakını, Tüysüz'ün cesedinin battaniyeye sarılı olduğunu görüp, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin incelemesinde, Tüysüz'ün boğularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, Tüysüz'ün 2 ay önce boşandığı, 3 yıllık eşi oto tamircisi Yalçın Polat'ın babası H.P. ile kardeşleri O.P. ve F.P.'yi gözaltına aldı. Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, Polat'ı da aynı gün yakalayıp, gözaltına aldı. Yalçın Polat, polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerin ardından emniyete sevk edilen şüphelilerden H.P., F.P. ve O.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Yalçın Polat, ise tutuklandı. Remziye Tüysüz, memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verildi.

ASTIM VE BRONŞİT HASTASIYMIŞ

Tüysüz'ün öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede, 2 çocuğu olan çiftin olaydan 2 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşandıklarının altı çizildi. Tüysüz'ün Polat'ı arayıp İzmir'e geleceğini ve çocuklarını alacağını söylediği, olay günü saat 13.30 sıralarında eve geldiği belirtildi. Tüysüz'ün eve gelmesiyle taraflar arasında tartışma çıktığı, Polat'ın evin salonunda bronşit ve astım hastası olan Tüysüz'ün boğazını sıktığına vurgu yapıldı. Bu eylemden sonra Tüysüz'ün yaşamını yitirdiği, Polat'ın çocuklarının annelerini bu halde görmemesi için battaniyeye sardığı ve Tüysüz'ün cep telefonunu da kırıp attığı iddianamede yer buldu. Polat'ın bir süre sonra evden ayrılıp araç kiraladığı, sonra polis ekiplerine yakalandığı belirtildi. Polat'ın polis merkezinde olduğu sırada kardeşi O.P.'nin, 155'i arayarak evde ceset olduğunu söylediği de iddianamede yer aldı.

İddianamede Yalçın Polat'ın ifadesine de yer verildi. Polat'ın, boşandığı eşi olan Tüysüz'ün kendisine hakaret ettiği için sinirlendiği ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştiğini söylediği belirtildi. Polat'ın, çocuklarının psikolojilerinin bozulmaması için cesedi battaniyeye sardığını da ifadesinde anlattığı iddianameye girdi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Polat için 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

Öte yandan H.P., F.P. ve O.P. hakkında 'kasten öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararının verildiği iddianamede yer aldı.

İNDİRİM UYGULANMADI

İddianame 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Geçmiş duruşmalarda savunma yalan sanık, Tüysüz’ün kendisine hakaret ettiğini bir anda gözünün döndüğünü ve cinayeti işlediğini, çocuklarının psikolojisi bozulmaması için cesedi halıya sardığını söyledi. Sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Celsede söz verilen Polat, "Söyleyeceğim bir şey yoktur. Takdir mahkemenindir" derken, sanığın avukatı ise beraat talebinde bulundu. Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanığı 'boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı.

Ayrıca heyet, sanığın Remziye Tüysüz’e karşı daha önceden bulunan darp ve yaralama davalarının bulunduğunu belirterek indirim uygulamadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova
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