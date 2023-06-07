İzmir'de 1 kişinin yaralandığı pusunun güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki şüphelinin pusu kurup, sokak ortasında bir otomobile tabancalarla ateş açması ile ilgili olay anını gösteren güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Saldırı anında otomobilde bulunan 2 kişi kaçarak canını kurtarırken, vurularak hastaneye kaldırılan H.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan 2 şüpheli aranıyor

Olay, pazar günü öğleden sonra, Onur Mahallesi 7365/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, C.G. ve M.Ç. isimli iki şüpheli sokak üzerinde otomobili park edip, hasımlarının yoldan geçmesini bekledi. Pusu kuran 2 saldırgan, bir süre sonra otomobille gelen H.S.'yi görün, bindikleri otomobille önünü kesti. Ardından C.G. ve M.Ç., tabancalarla H.S.'nin bulunduğu otomobile art arda ateş etti. Ateş açılan otomobildeki bulunan 2 kişi araçtan inip yaya olarak kaçarken, H.S. ise otomobil ile olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. C.G. ve M.Ç. de otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, karın bölgesinden vurulan H.S.'yi özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan H.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulunup, 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRI KAMERADA

Olay sonrası çevrede araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, saldırı anını kaydeden bir güvenlik kamerasına ulaştı. Görüntülerde, M.Ç. ve C.G.'nin hasımlarının geçeceği güzergah üzerine beyaz bir otomobille gelerek, park ettikten sonra beklemeye başladığı görüldü. Kısa süre sonra H.S.'nin bulunduğu otomobilin geldiğini gören saldırganlar, otomobil yolu kapattı. Bu sırada araçtan inen M.Ç. ve C.G.'nin tabancalarla ateş ettiği, saldırı anında da otomobilde bulunan iki kişinin araçtan inerek kaçtığı saldırı anı görüntülerde yer aldı.