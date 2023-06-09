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İzmir'de 'kaçak sigara' operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, polisin operasyonunda 12 bin 856 doldurulmuş sigara ile 3 bin 400 bandrolsüz makaron ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de 'kaçak sigara' operasyonu: 5 gözaltı
09 Haziran 2023 Cuma 16:02

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara üretildiği bilgisi üzerine, Selçuk ilçesinde 4 iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 12 bin 856 doldurulmuş sigara, 3 bin 400 bandrolsüz makaron, 1060 sahte denetim pulu, 316 sigara filtre ve kağıdı, 128 paket gümrük kaçağı sigara ve nargile tütünü, 96 elektronik sigara ve likidi, 92 kilogram nargile ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ödemiş
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