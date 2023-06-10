Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşümde daha kararlı adımlar atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşümde daha kararlı adımlar atacağız
0
Davutoğlu: Olacak şey yoksullaşma
Davutoğlu: Olacak şey yoksullaşma
0
Sarıgül: TDP, Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecek
Sarıgül: TDP, Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecek
0
Sanayi üretimi nisan ayında azaldı
Sanayi üretimi nisan ayında azaldı
0

İzmir'de metro inşaatı sahasına uçan beton mikserinin sürücüsü öldü

İzmir'in Balçova ilçesinde, kontrolden çıkan beton mikserinin demir bariyerleri aşarak 15 metre yükseklikten metro inşaatı sahasına uçtuğu kazada sürücü Erdoğan Yeşil (44), yaşamını yitirdi

İzmir'de metro inşaatı sahasına uçan beton mikserinin sürücüsü öldü
10 Haziran 2023 Cumartesi 10:53

Kaza, saat 20.00  sıralarında İzmir Çevreyolu Balçova Viyadüğü katılım yolunda meydana geldi. Erdoğan Yeşil yönetimindeki 10 AIH 836 plakalı 38,7 ton ağırlığındaki beton mikseri, İzmir Çevreyolunda Narlıdere yönünden Limontepe istikametine gittiği sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan demir bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metre yükseklikten metro inşaatı sahasına uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Yeşil, sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğan Yeşil'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili polis ekipleri çevrede incelemede bulundu. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşmesi sonucu hurdaya dönen beton mikserinin kadranı da araçtan fırladı. Yapılan incelemede, beton mikserinin kadranının 60 kilometre hızda kaldığı görüldü. Kaza sonrası olay yerine gelen Erdoğan Yeşil'in yakınları ve iş arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmit #metro #balçoava
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Eski eşini boğarak öldüren eski kocaya ağırlaştırılmış müebbet 
Sonraki Haber
Buca'da uyuşturucuya 1 tutuklama
Buca'da uyuşturucuya 1 tutuklama
Buca'da uyuşturucuya 1 tutuklama
0
Eski eşini boğarak öldüren eski kocaya ağırlaştırılmış müebbet 
Eski eşini boğarak öldüren eski kocaya ağırlaştırılmış müebbet 
0
Bisikletiyle evden çıktıktan sonra kaybolmuştu, acı haberi geldi
Bisikletiyle evden çıktıktan sonra kaybolmuştu, acı haberi geldi
0
İzmir'de 'kaçak sigara' operasyonu: 5 gözaltı
İzmir'de 'kaçak sigara' operasyonu: 5 gözaltı
0
İzmir'de TIR şoförü önce eşini öldürdü sonra kendini
İzmir'de TIR şoförü önce eşini öldürdü sonra kendini
0
İzmir'deki adliye saldırısı davasında sanık avukatının talebine ret
İzmir'deki adliye saldırısı davasında sanık avukatının talebine ret
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.