İzmir'de, tefeci operasyonunda 5 tutuklama

İzmir merkezli 3 ilde tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 5’i tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çeşme Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit arayışına giren geneli emekli olan kişileri yüksek faizlerle borçlandırıp, imzalattıkları senetleri icraya vererek mağdur eden şüphelilere yönelik, 13 Haziran'da operasyon düzenlendi. İzmir'in Karabağlar, Karşıyaka, Torbalı, Çeşme ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ve Manisa'da eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerindeki aramalarda 6 senet, 3 satış sözleşmesi, 1 ajanda ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.