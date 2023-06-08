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İzmir'deki adliye saldırısı davasında sanık avukatının talebine ret

İzmir'de, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısı için bomba ve tüfek mermilerini temin ettiği iddiasıyla tutuklanıp, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 192 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan PKK/KCK'lı terörist Suriyeli Delil Hıso'nun (36) avukatı, duruşmada reddi heyet talebinde bulundu. Avukatın talebi, itiraz yolu açık olmak üzere reddedildi.

İzmir'deki adliye saldırısı davasında sanık avukatının talebine ret
08 Haziran 2023 Perşembe 17:07

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de, PKK/KCK'lı teröristler tarafından düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; 'Delil Azzo' kod adlı Suriye uyruklu terörist Delil Hıso, geçen yıl 12 Ekim'de polis ekiplerince yakalandı. Delil Hıso'nun, adliyeye saldıran teröristlerin kullandığı Kalaşnikof tüfek mermilerini, TNT malzemelerini ve el bombalarını İzmir'e getirdiği belirtildi. Terörist Hıso'nun, 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yapılan saldırıya katıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Delil Hıso, tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, Hıso'nun silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD içerisinde faaliyet yürüttüğü, adliye saldırısından yaklaşık 6 ay önce İzmir'e çok sayıda mermi, TNT, el bombasını tatlı kutularında getirdiği belirtildi. Savcı, Hıso'nun, 1 kez 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', 2 kez 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçlarından olmak üzere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 19 kez 'kasten yaralama' ve 24 kez 'patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından da toplam 192 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Hıso'nun yargılanmasına bugün İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Hıso, avukatları ve tercüman salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Delil Hıso, 2 yıldır haksız bir şekilde cezaevinde olduğunu savunarak beraatini talep etti. Duruşmada söz alan Hiso'nun avukatı ise yargılamanın adil bir şekilde yürütülmediği gerekçesiyle reddi heyet talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık avukatının bu talebini itiraz yolu açık olmak üzere reddetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet duruşmayı 22 Haziran'a erteledi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #adliye
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