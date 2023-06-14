Kaçan torbacının motosikletinde 500 ecstasy hap bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kaçan sürücünün ara sokakta bıraktığı motosikletteki poşetten 500 adet ecstasy hap çıktı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçiler, devriye sırasında şüpheli bir motosikleti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçan U.B.'nin peşine düşen bekçiler, ara sokakta motosiklet ile bir poşet buldu. Poşette 500 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu ile motosiklete el konulurken, torbacılık yaptığı belirlenen U.B.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.