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Naylon faturayla devleti zarara uğratan şüpheliler polisten kaçamadı

İzmir'de, vergi kaçakçılığı suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve naylon fatura düzenleyip devleti milyarlarca lira zarara uğratan A.D. gözaltına alındı

Naylon faturayla devleti zarara uğratan şüpheliler polisten kaçamadı
14 Haziran 2023 Çarşamba 18:25

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, naylon fatura düzenleyerek devleti milyarlarca lira zarara uğratan A.D.'nin yakalanması için harekete geçti. Konak ilçesinde derme çatma binanın ikinci katını ofis olarak kullandığı belirlenen A.D., operasyonla yakalandı. A.D.'nin ofisindeki aramalarda çeşitli miktarlarda düzenlenmiş 10 senet ve 3 çek, 3 satış sözleşmesi, 2 bilgisayar, 2 pos cihazı, 13 farklı firmaya ait 17 kaşe, 16 klasör farklı şirketlere ait kuruluş belgeleri, vekaletnameler ve imza sirküleri, farklı kişilere ait çok sayıda vekaletname, zarflarda çok sayıda farklı firmalar adına kesilmiş ve kargolanmaya hazır, yaklaşık değerleri 1 milyar TL'yi bulan fatura ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #naylon fatura
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