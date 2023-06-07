Öldürülen Recibe'nin kardeşi: Bir hayatı bitirdi, indirimden faydalanmasın

İzmir'de, 4 yaşındaki kızının gözü önünde, şiddet gördüğü eşi tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen Recibe Koluman'ın (39) kız kardeşi Yasemin Aksoy (28), ablasının evliliği boyunca şiddet gördüğünü dile getirdi. Son yıllarda ablasına uygulanan şiddetin arttığını söyleyen Aksoy, "4 çocuk geride kaldı. Bir hayatı bitirdi. En ağır cezayı alması istiyorum. Vahşice öldürmüş, gidip teslim olup suçunu kabul etmiş. Hiçbir indirimden faydalanmamasını istiyorum" dedi.

Olay, 28 Nisan günü saat 08.00 sıralarında, Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Tezgahtar olarak çalıştığı fırına gitmek için yanına aldığı en küçük kızı ile evinden çıkan 4, 9, 13 ve 15 yaşlarında 4 çocuk annesi Recibe Koluman'ı, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi inşaat işçisi Kutbettin Koluman (50) takip etti. Bir süre sonra belinden tabancasını çıkartan Kutbettin Koluman, arkasından yaklaştığı Recibe Koluman'ın başına ateş etti. Kanlar içinde yerde kalan Recibe Koluman'ın öldüğünden emin olmak isteyen Kutbettin Koluman, yaklaşıp, çocuğunun gözü önünde 2 el daha baş kısmına ateş ederek koşarak uzaklaştı. Silah sesini duyup sokağa çıkan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Recibe Koluman'ın öldüğü belirlendi. Kutbettin Koluman, aynı gün Boğaziçi Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Recibe Koluman ise memleketi Mardin'de toprağa verildi.

Recibe Koluman'ın, 18 yıllık eşinden şiddet gördüğü için boşanma davası açtığı, Kutbettin Koluman'ın ise ona pay vermemek için birlikte yaşadıkları evi 25 Ağustos 2022'de bir akrabasına sattığı, eşiyle çocuklarını öldürmekle tehdit edip, evin duvarına ise 'X' işareti kazıdığı öğrenildi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Kutbettin Koluman'ın, dava sürecinde çocuklarıyla birlikte satılan evde yaşamaya sürdüren eşine, evi boşaltması için baskı yaptığı belirtildi.

'BELKİ O GÜN BÜTÜN ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE KATLİAM YAPACAKTI'

Evli ve 2 çocuk annesi ev kadını Yasemin Aksoy, ablasının Kutbettin Koluman ile 18 yıllık evliliğinde defalarca şiddet gördüğünü belirtip, "18 yıllık evliliklerinde sürekli şiddet ve anlaşmazlık vardı. Ancak son 2 yılda şiddet arttı. Ablamı çocuklarının gözü önünde dövmeye başladı. Evdeki eşyaları kırıyordu. Kızlarına baba sevgisi göstermiyordu. En büyük olay, geçen yıl ekim ayında yaşandı. Ablama mutfaktayken çocuklarının yanında bıçak çekmiş. Korkan ablam çocukları da alıp, evden dışarı kaçmış ancak en küçük kızının yanında olmadığını fark edince komşularından yardım istemiş. Komşular eve girince Kutbettin Koluman'ın kızı elindeki bıçakla köşeye sıkıştırdığını görüp, kurtarmışlar. Belki de o gün bütün çocuklarıyla birlikte katliam yapacaktı. Bu olayın ardından ablam uzaklaştırma kararı çıkartıyor. Sonrasında boşanma davası açıyor. Katil bunun üzerine birlikte yaşadıkları evi akrabasına sattı. Ablam da avukat aracılığıyla satışın iptali için tedbir koyduruyor. Bu konudaki mahkeme hala sürüyor. Evi satın alan akrabası da Kutbettin Koluman da ablamların evden çıkması için baskı yaptı. Cinayetten 1 ay önce de iş yerini basıp herkesin gözü önünde büyük kavga çıkarmış" dedi.

'KORKTUĞU BAŞINA GELDİ'

Aksoy, "Ablama bayram ziyaretine gittiğimde Kutbettin Koluman'ın kendilerine zarar verebileceğinden korktuğumu söyledim. 'Korkma yapamaz' dedi. KADES uygulaması kullandığını eve yakınlaştığında hemen polis çağıracağı için endişe etmediğini söyledi. Ayrıca sokaktakilerin de katili tanıdığını, uzaklaştırma olduğunu için hiçbir şey yapamayacağını söyledi. Ablama silah fotoğrafı da göndermiş. Olay günü de takip etmiş. Kızıyla yürürken, peşinden gelen eşini fark etmediği için arkasından gelip, ateş etmiş. Yanına gelip, yaşadığını fark edince bu kez başına ateş ediyor. 4 çocuk geride kaldı. Bir hayatı bitirdi. En ağır cezayı alması istiyorum. Vahşice öldürmüş, gidip teslim olup suçunu kabul etmiş. Hiçbir indirimden faydalanmamasını istiyorum."