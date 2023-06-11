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Silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından vuruldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki grup arasındaki silahlı kavga ihbarına gelen polis memuru M.G., bacağından vuruldu. 

Silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından vuruldu
11 Haziran 2023 Pazar 09:22

Olay, dün saat 21.50 sıralarında Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 1811 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye bekçi ve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı kavganın ortasında kalan polis memuru M.G., taraflardan birinin ateşlediği tabancadan çıkan mermi ile bacağından vuruldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru M.G., Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan M.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka
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Hazeleyebrow - 5 saat önce
Bostanlı nın göbeğinde bu olaylar oluyorsa acilen önlem alınmalı masum insanlar ölebilir di.heryere içki ruhsatı da verilmemeli .
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