Bakanlıktan yapılan açıklamada, böyle bir eğlence etkinliğinin eskiden ibadethane olarak kullanılan tarihi bir anıtta düzenlenmesinin hakaret ve saygısızlık olduğu belirtilerek Türkiye'ye, ülkedeki tüm dinlerin kültürel, tarihi ve dini mirasına gerekli saygının gösterilmesi için gerekenlerin yapılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Türk yetkililerce kültürel etkinlikleri misafir etmek üzere kullanılan İzmir'deki tarihi Rum Ortodoks Aziz Vukolos Kilisesi'nde elektronik müzik partisi düzenlenmesini kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Kültür merkezi olarak kullanılan kilisede 4 Haziran'da gerçekleştirilen, elektronik müzik sanatçılarının yer aldığı eğlence organizasyonundan görüntüler sosyal medyada yayınlanmış, bazı Rum Ortodoks cemaati üyeleri tepki göstermişti.

Tepkiler üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Organizasyonun belediyemizle ilgisi yoktur. Kiralama şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutanak düzenlenmiş, şirketin teminatı iade edilmemiştir. Bizimle ilgisi olmayan organizasyonun Rum Ortodoks Toplumu'nu incitmesinden son derece üzgünüz" şeklinde açıklama yayınlamıştı.