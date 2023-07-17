ANKARA, (DHA)- ADALET Bakan Yılmaz Tunç, 10-17 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 7 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Tunç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya ile Manavgat'ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığını belirtti. Tunç, bu kapsamda toplam 7 şüphelinin tespit edildiğini ifade etti. Tunç, Fethiye’de 1 ve Milas’ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüphelinin tutuklandığını, İzmir Urla’da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, Hatay Belen’de 2 şüphelinin gözaltına alındığını, Manavgat’ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Tunç, "Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)