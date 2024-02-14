Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve yetkililer eşliğinde gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, ilk belirlemelere göre, 9-10 milyon metreküp toprak kayması yaşandığı bilgisinin kendisiyle paylaşıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, maden ocağındaki 9 işçinin bu kütlenin altında kaldığını anımsatarak, hemen başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız devam etiğini belirtti.

İçişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının yetkililerinin sahayı koordine etmek için Afet Acil Durum Merkezi'nde çalışmalar yürüttüğünü anlatan Yerlikaya, "Şu an itibarıyla bölgede AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli, diğer görevlilerle 1708 personel görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, 5 metale duyarlı radar cihazı ile çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Yerlikaya, insan kaynakları ve personel açısından hiçbir ihtiyacın bulunmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Aradığımız işçilerle ilgili bir detayı paylaşmak istiyorum. Yapılan tüm değerlendirmelerde, aradığımız arkadaşlardan 5'inin konteyner, 3'ünün araç içerisinde ve aynı bölgede yer aldığı, diğer şoförümüzün de kamyon içerisinde farklı bölgede olduğu değerlendiriliyor. Buraya dikkati çekmek istiyorum. Biliyorsunuz 100 dönüme yayılmış 9-10 milyon metreküp toprak kaymasından bahsediyoruz."

"Bilim insanlarımız bilgileri anbean değerlendiriyor"

Bilim insanlarının, işçilerin 2 araç ve konteyner içerisinde bulunmalarının avantaj sağladığı değerlendirmesini yaptığını aktaran Yerlikaya, "Metal radar tespitleriyle bu kütle üzerinde tarama yapmaya başladık. Dolayısıyla daha hızlı aksiyon alabilmek adına, radar taramalarıyla araçlar ve konteynerle ilgili iz alır almaz daha çok oraya odaklanıp mesafe almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Arama kurtarma personelinin çalıştığı bölgelerde toprak kayması ihtimalinin bilim insanları tarafından yer radarlarıyla araştırıldığına dikkati çeken Yerlikaya, "Bilim insanlarımız bilgileri anbean değerlendiriyor. Bu doğrultuda AFAD koordinasyonunda yaptığımız arama kurtarma çalışmalarının güvenliğinden hiç taviz vermeksizin devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, bölgede olumsuz hava koşullarının da etkili olduğuna işaret ederek, "Kütlenin kaydığı yer belli. Arama kurtarma faaliyetlerinde en ufak risk olmaması adına Sivas Cumhuriyet Üniversitemizden gelen bilim insanları, AFAD’taki arkadaşlarımız, devamlı orayı izliyorlar ve arama tarama çalışmalarını yapan arkadaşlarımızla telsizle anbean iletişim halindeler." dedi.

Yaşanan olayla ilgili herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, şunları söyledi:

"Duamız, temennimiz güzel haber vermek. Bu noktada çalışıyoruz. İnşallah sizlere hayırlı haber vermek bizlere nasip olur. Başından beri medyamız bu konuyu aziz milletimize anbean iletmek adına bu zor iklim koşullarına rağmen gayret gösteriyor. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Şunu da ifade etmek istiyorum, Sayın Bakanımız (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar) Sayın Cumhurbaşkanı'mızın heyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden buraya geldi. Diğer bakanlarımızın, kendi görev alanları ile ilgili anbean devamlı konuşuyoruz. Sürecin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza devamlı bilgi arz ediyoruz ve talimatlarını alıyoruz. Onun desteği her zaman bizim üzerimizde. Onun da geçmiş olsun dileklerini de ifade etmek üzerimize bir borç. Buradan sizlerle beraber güzel bir haber ulaştırma imkanımız olur diye dua ediyorum."

"Yağmur da yağsa, gece de olsa, gündüz de olsa durmayacağız"

Yerlikaya, arama çalışmalarına değinerek, "Aramayı seri yapmamız lazım. Seri yapabilmek için de bilim insanlarımız, 'radarın derinliğe gelebildiği mesafede ümit ediyoruz, orada olursa çok rahat şekilde bunlara erişebiliriz' diyor. Böyle bir haber olursa ilk işimiz, sizlerle paylaşmak. Güzel, ümitvar haberlerle gelmek istiyoruz. Bu bizim bir avantajımız. Bunu değerlendirmek için arkadaşlarımız sahada. Yağmur da yağsa, gece de olsa, gündüz de olsa durmayacağız, duraksamayacağız çünkü arkadaşlarımızın her birinde heyecan ve çalışma arzusu var. İşlerini bilen tecrübeli, heyecanlı arkadaşlarımız. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Aziz milletimizin her zaman dua ve desteklerini üzerimizden eksik etmemelerini istiyorum." diye konuştu.

Bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tahlillerini devamlı olarak yaptığını anlatan Yerlikaya, ayrıca maden sahasında 4 savcının görevlendirildiğini de hatırlattı.

Yerlikaya, "İhlal var, yok meselesinin izahı ile ilgili idari soruşturma ve adli soruşturma eş zamanlı devam ediyor. Daha üzerinde 24 saat olmayan mesele ile ilgili bu soruların hepsine yanıt bulacaksınız. Hiç merak etmeyin. Bunun için burada varız. Yağmur altında hep beraber milletimizi aydınlatma görevi yapıyoruz. Bunların her biri açıklığa kavuşacak ama daha 24 saat olmadı, sabır. Hiç merak etmeyin." ifadelerini kullandı.