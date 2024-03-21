AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın kendisine yönelik iddialarına sert sözlerle yanıt vererek, "İddialar karalama kampanyasıdır!" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mahir Polat, AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ, Bayraklı adayı Bilal Kırkpınar ve Karşıyaka adayı İsmail Çiftçioğlu'nun karıştığını söylediği usulsüzlük dosyasıyla ilgili iddialarda bulunmuştu.

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın açıklamalarına yönelik, Polat’ın basın toplantısında iddia ettiği yerin, tavuk çiftliği ile hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, ‘’CHP’li Kemalpaşa Belediyesince verilen emlak beyannamesinde ve numarataj belgesinde buraların konut olduğu açıkça belgeleriyle belirtilmiştir. Bütün işlemler kanuni ve hukuka uygun olduğu belgeleriyle sabittir’’ dedi.

Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın basın toplantısı ile dile getirdiği iddiaları tek tek yanıtlayarak, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bayraklıda seçimleri kazanacağımız anlaşılınca CHP tarafından hakkımda yapılan Asılsız ve yalan iddialarla bel altı vurarak karalama kampanyası başlatılmıştır. Her seçim döneminde aynı iftiraları atma vazifesine bu sefer CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat soyunmuştur. İzmir ve Bayraklımızda taş üstüne taş koyamadıkları için bu tür algı operasyonlarıyla oy avcılığı yapıyorlar, yapmaya devam edecekler ama nafile, vatandaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisine en güzel cevabı 31 Mart'ta sandıkta vereceklerdir. Mahir Polat’ın basın toplantısında iddia ettiği yerin, tavuk çiftliği ile hiçbir ilgisi yoktur. CHP’li Kemalpaşa Belediyesince verilen emlak beyannamesinde ve numarataj belgesinde buraların konut olduğu açıkça belgeleriyle belirtilmiştir. Bütün işlemlerin kanuni ve hukuka uygun olduğu belgeleriyle sabittir. Aynı zamanda 13.09.2019 tarihinde Kemalpaşa Belediyesinin Çevre Şehircilik il Müdürlüğüne gönderdiği yazıda imar barışına aykırılığı olmadığını, belediye encümen üyeleriyle yaptıkları inceleme sonrası belediye encümen kararıyla bildirmişlerdir.’"

İFTİRALARLA DOLU BASIN TOPLANTISI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRT PAS ETMEK İÇİN…

"İddialara konu olan aile şirketimiz Kırkpınarlar Süt Ürünleri Gıda ve Hayvancılık Tic. Ltd. Şti. 40 Yılı Aşkındır faaliyet göstermekte olup bugüne kadar devletten 1 TL dahi teşviki kullanmamış, bembeyaz sayfası olan bir şirkettir.’’ diye açıklamasına devam eden Kırkpınar, ‘’Bu tür iftiraların vatandaşlarımız üzerinde algı operasyonu yaparak hizmetsiz bıraktığınız ve kendi kaderine terk ettiğiniz Bayraklımızda karşılık bulacağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. İftiralarla dolu basın toplantısında Mahir Polat yerelde ve geneldeki başarısızlıklarını ört pas edip sahte kahramanlıklar algısı oluşturmak için ısrarla bizi dava edin demektir. Kendisine bize attığı iftiralardan ötürü 1 Milyon TL’lik dava açarak bu tazminatı Bayraklı’da yaşayan şehit ailelerimize bağışlayacağız. Son olarak Mahir Polat’ın öncelikle kendi öz kardeşi Ulaş Polat’ın yaklaşık 2 yıl önce hangi yüz kızartıcı suçtan ötürü CHP’li Bornova Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı iddialarına cevap vermesini rica ederiz. Hakkımdaki tüm bu asılsız iftiraları milletimizin taktirine bırakıyor, bayraklı halkının hizmete bu kadar yaklaştığı bu dönemde gündemi kirletmek için yapılan bu iddiaları milletimizin taktirine sunuyorum." ifadelerini kullandı.