Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarında önemli indirimlere yol açtı. Benzine 1 lira 25 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş indirim uygulandı. Bu fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni akaryakıt fiyatları

Bugün itibariyle İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 40,16 TL, motorinin litresi ise 39,18 TL olarak belirlendi. Ankara'da benzinin litresi 41,11 TL, motorinin fiyatı ise 40,16 TL oldu. İzmir'de ise benzinin litresi 41,37 TL, motorin fiyatı 40,47 TL olarak kaydedildi.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu indirimler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak. Akaryakıttaki bu indirimler, sürücüleri sevindirirken ekonomiye de olumlu yansıyacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam edecek mi?

Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. İlerleyen günlerde fiyatlarda yeniden bir dalgalanma olup olmayacağı merak konusu.