İSTANBUL (AA) - BinBin, Great Place to Work tarafından "2024 Best Workplaces for Millennials" (2024 Genç Kuşaklar İçin En İyi İş Yerleri) ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, genç profesyonellere sunduğu çalışma ortamı, şirket kültürü ve kariyer gelişim fırsatları ile öne çıkan BinBin, 2024 Best Workplaces for Millennials ödülünü almaya hak kazandı.

Yaklaşık 350 kişiyi istihdam eden şirketin çalışanlarının yüzde 40'ı 25 yaş ve altı, yüzde 42'si ise 26-34 yaş aralığında.

Çalışanların potansiyellerini üst düzeye çıkarmalarını sağlayacak şekilde uzaktan çalışma imkanı sunan şirketin öncelikleri arasında yetkin ve potansiyeli yüksek personel istihdamı, mesleki ve kişisel gelişimi teşvik ve kariyer gelişim yollarını oluşturmak yer alıyor.

Şirket, gelecek dönemlerde genç profesyonellerin kariyerlerini şekillendirmeleri için mentörlük programları, liderlik eğitimleri ve çeşitli gelişim fırsatları sunmayı hedefliyor. Ayrıca, çalışanların sosyal sorumluluk projelerine katılmaları teşvik edilerek topluma katkı sağlanması da destekleniyor.

- "Genç yeteneklerin yenilikçi düşünce tarzı, BinBin'in gelişmesine katkı sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BinBin Üst Yöneticisi (CEO) Mudzahid Beslija, ödülün, genç profesyonellerin kendileriyle çalışmaktan memnun olduklarını gösterdiğini belirtti.

Beslijah, "Geleceğin iş gücünü desteklemeye ve onları ilham verici projelerle motive etmeye devam edeceğiz. Genç yeteneklerin enerjisi ve yenilikçi düşünce tarzı, BinBin'in sürekli olarak gelişmesine katkı sağlıyor ve bizleri güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

2019'da faaliyetlerine başlayan BinBin, 2022'de kurulan 1000 Yatırımlar Holding bünyesine katılarak holdingin geniş ağından ve deneyiminden faydalanıyor.