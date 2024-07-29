Yusuf Kenan Işık 1 Ekim 1947'de, Malatya'da doğmuş, Türk oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu. Özellikle Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile tanınmaktadır.

Hayatı

Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da Ulaş Bardakçı ile aynı sınıfta okudu. Aynı zamanda bu dönem Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.

Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. Yeni Yüzyıl (1995-1998),Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık, Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sunmaya başladı. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık, 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının Osmantan Erkır'ın yönlendirmesiyle sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 2010 anayasa değişikliği referandumu'nda 'Evet' oyu vereceğini açıklamıştır.

21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bilinci kapalı hâlde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü ve sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam etmektedir.

Filmografisi

Oyuncu olarak Yıl Yapım Rol Notlar 1991 Sızı 1993 Süper Baba 1994 Kurtuluş Kazım Karabekir 1995 Serada Aşk 1997 Sıcak Saatler Rıfat Hazal 1998 Cumhuriyet 2000 Hayat Bağları Kendisi 2001-2002 Dadı Ömer Giritli 2002 Yeşil Işık Ali Tatlı Hayat Kendisi Konuk oyuncu 2004 Sayın Bakanım Ergün Yurdakul Başrol 2005 Aşk Oyunu Hâkim Konuk oyuncu 2005-2006 Belalı Baldız Faruk 2006 Emret Komutanım Kendisi Konuk oyuncu 2007 Fikrimin İnce Gülü Mehmet Ali Başrol 2008 Anında Görüntü Show Kendisi Talk-show

Sunucu olarak Yıl Yapım Rol Kanal 2000-2004 Kim Beş Yüz Milyar İster? Kendisi Show TV / Kanal D 2005-2007 Kim Beş Yüz Bin İster? Show TV 2007-2008 Kim Bir Milyon İster? Star TV 2009 Dünya Bir Oyun Sahnesi atv 2010-2011 Kelimenin Gücü 2011-2014 Kim Milyoner Olmak İster?

Seslendirmeler

1979 yılında Bir Ceza Avukatının Anıları: Emekli Başkan filminde Muhteşem Durukan'ı seslendirmiştir.

1990 yılında Hanımın Çiftliği dizisinde Bulut Aras'ı seslendirmiştir.

1990 yılında Sayın Başkan filminde Kadir İnanır'ı seslendirmiştir.

1997 yılında Canısı dizisinde Murat Soydan'ı seslendirmiştir.

Tiyatro oyunları

Yönettiği oyunları

Aşk Hastası : Kenan Işık - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012

Ölümsüz Öykü : Karen Blixen\Kenan Işık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu? : Nâzım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 2000

Aşk Hastası : Şeyh Galib - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

Huzur : Ahmet Hamdi Tanpınar - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998

Kıyamet Sularında : Civan Canova - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995

Olmayan Kadın : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Abdülcanbaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Ahmetlerim : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989 - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992 - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008-2013

Bebek Uykusu : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988 - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991

Matmazel Helsinka : Georgas Astolas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Afife Jale : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Adana Devlet Tiyatrosu - 1986

Öyle Bir Sevgiki : Loleh Bellon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Toroslardan Öteye : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

Bozkır Güzellemesi : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

Bir Tavsiye Mektubu : Ephraim Kishon - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973

Strindberg Oyunu : Friedrich Dürrenmatt - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973

Rol aldığı oyunları

Bir Sabah Gülerek Uyan : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Üç Kızkardeş : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

Kral Lear : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise : Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Marius : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Yazmış olduğu senaryoları

1991: Yarına Gülümsemek

1991: Anadolu'nun Kadın Erenleri

1992: Taşların Sırrı

Ödülleri

2016: 53. Uluslararası Antalya Film Festivali - Yıldırım Önal Anı Ödülü

GYTE Türkçe Topluluğu, “Türkçeyi Güzel ve Etkili Kullanma Ödülü”,(2 Kasım 2009)

Doğum Yusuf Kenan Işık

1 Ekim 1947 (76 yaşında)

Yakınca, Yeşilyurt, Malatya, Türkiye Meslek Tiyatro, oyuncu, sunucu, yazar, haber spikeri Etkin yıllar 1972-2014 Evlilik Gülgün Ok

( e. 1973; b. 1980) Beril Işık ( e. 1981) Çocuk(lar) Mehmet Işık

Ahmet Işık Ödüller Altın Portakal Film Festivali

2016 – Yıldırım Önal Anı Ödülü

KAYNAK: VİKİPEDİ