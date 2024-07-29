Yusuf Kenan Işık 1 Ekim 1947'de, Malatya'da doğmuş, Türk oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu. Özellikle Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile tanınmaktadır.
Hayatı
Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da Ulaş Bardakçı ile aynı sınıfta okudu. Aynı zamanda bu dönem Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.
Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. Yeni Yüzyıl (1995-1998),Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık, Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sunmaya başladı. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık, 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının Osmantan Erkır'ın yönlendirmesiyle sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 2010 anayasa değişikliği referandumu'nda 'Evet' oyu vereceğini açıklamıştır.
21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bilinci kapalı hâlde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü ve sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam etmektedir.
Filmografisi
|Oyuncu olarak
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|1991
|Sızı
|1993
|Süper Baba
|1994
|Kurtuluş
|Kazım Karabekir
|1995
|Serada Aşk
|1997
|Sıcak Saatler
|Rıfat Hazal
|1998
|Cumhuriyet
|2000
|Hayat Bağları
|Kendisi
|2001-2002
|Dadı
|Ömer Giritli
|2002
|Yeşil Işık
|Ali
|Tatlı Hayat
|Kendisi
|Konuk oyuncu
|2004
|Sayın Bakanım
|Ergün Yurdakul
|Başrol
|2005
|Aşk Oyunu
|Hâkim
|Konuk oyuncu
|2005-2006
|Belalı Baldız
|Faruk
|2006
|Emret Komutanım
|Kendisi
|Konuk oyuncu
|2007
|Fikrimin İnce Gülü
|Mehmet Ali
|Başrol
|2008
|Anında Görüntü Show
|Kendisi
|Talk-show
|Sunucu olarak
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Kanal
|2000-2004
|Kim Beş Yüz Milyar İster?
|Kendisi
|Show TV / Kanal D
|2005-2007
|Kim Beş Yüz Bin İster?
|Show TV
|2007-2008
|Kim Bir Milyon İster?
|Star TV
|2009
|Dünya Bir Oyun Sahnesi
|atv
|2010-2011
|Kelimenin Gücü
|2011-2014
|Kim Milyoner Olmak İster?
Seslendirmeler
- 1979 yılında Bir Ceza Avukatının Anıları: Emekli Başkan filminde Muhteşem Durukan'ı seslendirmiştir.
- 1990 yılında Hanımın Çiftliği dizisinde Bulut Aras'ı seslendirmiştir.
- 1990 yılında Sayın Başkan filminde Kadir İnanır'ı seslendirmiştir.
- 1997 yılında Canısı dizisinde Murat Soydan'ı seslendirmiştir.
Tiyatro oyunları
Yönettiği oyunları
- Aşk Hastası : Kenan Işık - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012
- Ölümsüz Öykü : Karen Blixen\Kenan Işık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
- İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu? : Nâzım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 2000
- Aşk Hastası : Şeyh Galib - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
- Huzur : Ahmet Hamdi Tanpınar - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998
- Kıyamet Sularında : Civan Canova - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995
- Olmayan Kadın : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
- Abdülcanbaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
- Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
- Ahmetlerim : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
- Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989 - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992 - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008-2013
- Bebek Uykusu : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988 - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991
- Matmazel Helsinka : Georgas Astolas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
- Afife Jale : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
- Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Adana Devlet Tiyatrosu - 1986
- Öyle Bir Sevgiki : Loleh Bellon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
- Toroslardan Öteye : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
- Bozkır Güzellemesi : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983
- Bir Tavsiye Mektubu : Ephraim Kishon - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973
- Strindberg Oyunu : Friedrich Dürrenmatt - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973
Rol aldığı oyunları
- Bir Sabah Gülerek Uyan : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
- Üç Kızkardeş : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982
- Kral Lear : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
- O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise : Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
- Marius : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
Yazmış olduğu senaryoları
- 1991: Yarına Gülümsemek
- 1991: Anadolu'nun Kadın Erenleri
- 1992: Taşların Sırrı
Ödülleri
- 2016: 53. Uluslararası Antalya Film Festivali - Yıldırım Önal Anı Ödülü
- GYTE Türkçe Topluluğu, “Türkçeyi Güzel ve Etkili Kullanma Ödülü”,(2 Kasım 2009)
|Doğum
|Yusuf Kenan Işık
1 Ekim 1947 (76 yaşında)
Yakınca, Yeşilyurt, Malatya, Türkiye
|Meslek
|Tiyatro, oyuncu, sunucu, yazar, haber spikeri
|Etkin yıllar
|1972-2014
|Evlilik
|
Gülgün Ok
Beril Işık (e. 1981)
|Çocuk(lar)
|Mehmet Işık
Ahmet Işık
|Ödüller
|Altın Portakal Film Festivali
2016 – Yıldırım Önal Anı Ödülü
KAYNAK: VİKİPEDİ